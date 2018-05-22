В Баунтовском-эвенкийском районе раскрыта кража из авто
Сотрудниками уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 14-летний житель села Романовка, подозреваемый в краже из авто.
Следователем установлено, что ранее не судимый семиклассник заметил автомобиль односельчанина и подошёл поздороваться, но открыв дверь, увидел, что мужчина спит. Школьник забрал из авто сотовый и банковскую карту. Используя бесконтакную систему оплаты, в несколько операций злоумышленник расплатился за покупки в магазине на сумму около шести тысяч рублей.
Общий ущерб составил более 19 тысяч рублей, сообщает МВД Бурятии.
Ранее подросток в поле зрения правоохранительных органов не попадал. В настоящее время он поставлен на учёт в подразделении по делам несовершеннолетних.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В Бурятии школьник украл деньги из машины
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Вечером 20 мая в больницу с травмами головы был доставлен 27-летний горожанин
Сотрудники МВД совместно с волонтёрами завершили поиски 8-летней девочки, вчера не вернувшейся домой из школы
В Баунтовском-эвенкийском районе раскрыта кража из авто
Работники думали, что отравились в корпоративной столовой магазина стройматериалов
Двое злоумышленников жестоко расправились с работником базы, который стал свидетелем совершённого ими грабежа
Улан-Удэнка будет привлечена к уголовной ответственности за мошенничество
В Заиграевском районе раскрыта кража золота у пенсионерки
Несчастный случай произошёл в Абакане при выполнении служебного задания
Водитель не уступил дорогу машине, ехавшей по главной дороге
Авария произошла в районе переезда. ВИДЕО
Бездыханное тело матери обнаружил сын
Ключ она нашла под дверью пенсионера
Мужчина умер по дороге в больницу
Мужчина был пьян
Нарушителю грозит штраф до 5 тысяч рублей