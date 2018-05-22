В Бурятии школьник украл деньги из машины

В Баунтовском-эвенкийском районе раскрыта кража из авто



Сотрудниками уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 14-летний житель села Романовка, подозреваемый в краже из авто.



Следователем установлено, что ранее не судимый семиклассник заметил автомобиль односельчанина и подошёл поздороваться, но открыв дверь, увидел, что мужчина спит. Школьник забрал из авто сотовый и банковскую карту. Используя бесконтакную систему оплаты, в несколько операций злоумышленник расплатился за покупки в магазине на сумму около шести тысяч рублей.



Общий ущерб составил более 19 тысяч рублей, сообщает МВД Бурятии.



Ранее подросток в поле зрения правоохранительных органов не попадал. В настоящее время он поставлен на учёт в подразделении по делам несовершеннолетних.



Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.

