АТВ: МЧС сжигает дома в Северо-Байкальском районе Бурятии

















- Силами полиции обследуются данные дома на отсутствие в них лиц без определённого места жительства. Коммунальщики проводят отключение сетей, и после этого производится отжиг с выставлением пожарного поста, - сообщил Сергей Яровой, начальник отдела по делам ГО и ЧС Северобайкальска.



Всего в Северобайкальске около 400 расселённых домов. Сжигают их в будние дни сразу большими количествами. И такая спешка оправдана. Ведь очистить город от нежеланных построек таким способом удастся только пока не растаял снег.



- Если мы не проведём вот эти контролируемые отжиги до схода снежного покрова, мы можем получить ситуацию, которая была в Северомуйске, - уточнил Сергей Яровой.



На сегодня в районе полностью уничтожено огнём уже более 200 зданий. И как уверяет МЧС - во время отжигов ни один жилой дом не пострадал, сообщает «АТВ».



Такими беспрецедентными мерами власти района избавляются от расселённых щитовых зданий. Причина – кризис. Денег на обычный снос нет, на рекультивацию тем более. Потому и приходится «отжигать», говорится в сюжете телекомпании АТВ.