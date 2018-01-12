В Бурятии в новогодние праздники поймали «чёрных лесорубов»

5 января в Закаменском районе в ходе рейда лесной охраны, проводимого в новогодние каникулы, был досмотрен автомобиль ГАЗ, гружённый свежеспиленной древесиной



Находившиеся в кабине жители Закаменского района, не имея правоустанавливающих документов на рубку, заготовили лиственницу в объёме около 3 кубических метров. Государственный лесный инспектор по Закаменскому району установил место рубки. Ущерб, нанесенный лесному фонду, составил более 40 тыс. рублей, сообщает пресс-служба агентства лесного хозяйства Бурятии.



С места рубки изъята древесина, автомобиль и бензопила «Штиль». Материалы по незаконной рубке направлены в ОВД по Закаменскому району для принятия правового решения.



Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 3000 до 5000 рублей, на должностных лиц от 20 тыс. до 50тыс. рублей, на юридических лиц от 200 тыс. рублей до 500 тыс. рублей. А в случае если ущерб, причиненный лесному, фонду составляет более 5000 рублей – нарушителю грозит уголовная ответственность. В обоих случаях виновник должен возместить причиненный ущерб.



О случаях незаконной рубки жители Бурятии могут сообщить на горячую линию лесной охраны – (3012)20-44-44

