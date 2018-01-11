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В Улан-Удэ обнаружена свалка опасных медотходов

Происшествия,  11.01.2018 20:05
Прямо под ногами пешеходов вперемешку разбросаны иглы и шприцы. Все это, разлетается по окрестностям 40-х кварталов

На тропинке ведущей из посёлка Радужный в 40-е кварталы, съемочная группа ТРК «Тивиком» по жалобе местных жителей нашла место где на территории более 5 квадратных метров разбросаны инфузионные системы, медпрепараты, использованные шприцы. Всё это растаскивается бродячими собаками.

Съёмочная группа в одном из свертков нашла чек одного из банков с реквизитами организации, оказавшей платную услугу, и номером ее телефона. Это одна из ветеринарных клиник в микрорайоне Шишковка.

Руководитель организации немедленно выехал на место опасной находки. В его ожидании съёмочная группа отгоняла бродячих собак которые окружили это место. Прибывший мужчина пояснил, что его ветеринарная клиника утилизирует биологические останки и использованные медицинские препараты по договору в специальной организации.

Телекомпания «Тивиком» не обвиняет ветеринарную клинику в халатности. Вероятно, истину поможет установить найденный торговый чек.
мусор
 
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