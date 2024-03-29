О задержании Цырен-Даши Доржиева стало известно 29 марта
В Бурятии задержан бывший председатель Народного Хурала Цырен-Даши Доржиев. Об этом сообщила ГТРК «Бурятия» в своём официальном Telegram-канале.
«Цырен-Даши Доржиева задержали представители силовых структур сегодня, 29 марта», - говорится в сообщении.
Обстоятельства выясняются. Официальных комментариев от правоохранительных органов пока нет.
Цырен-Даши Доржиев являлся депутатом шести созывов Народного Хурала, был членом фракции «Единая Россия».
Возглавлял бюджетный комитет Хурала, а в 2015 году был избран председателем парламента. Занимал этот пост в течение пятого созыва депутатов Народного Хурала. В 2018 году вновь отобрался в парламент, но на этот раз пошёл на понижение – был избран заместителем председателя парламента. В седьмой созыв депутатов, выборы которого состоялись в 2023 году, уже не вошёл.
В Бурятии задержан бывший спикер Народного Хурала
Власть, Фото:
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