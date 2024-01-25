Структуру городской администрации «перекроят» с апреля
На днях стало известно, что в столице Бурятии появятся сразу два вице-мэра. Их имена уже известны. Это действующий председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев и первый заммэра Олег Екимовский.
У каждого в подчинении будут определённые структурные подразделения городской администрации – те или иные комитеты и управления. Столь серьёзные перестановки связаны с масштабным преображением Улан-Удэ. Как сообщал «Байкал-Daily», ещё минувшей весной президент страны Владимир Путин одобрил мастер-план, благодаря которому в центре столицы Бурятии построят международный межвузовский кампус для студентов, новые здания Национального музея и театра «Байкал» и обустроят набережную. А ещё там появятся два детских сада, школа на 760 человек и поликлиника.
Ради грандиозной застройки придётся снести десятки домов. Большинство людей, проживающих в исторической части, согласились на переезд. А к 2024 году современные жилые кварталы вырастут ещё в семи районах. В их числе – Батарейка, посёлок Сосновый, Авиазавод и Восточные ворота.
В администрации пояснили, что в других городах уже есть опыт введения таких должностей. В Иркутске, к примеру – два вице-мэра, в Красноярске у главы города три первых заместителя и т. д.
Официально вице-мэры появятся весной – после того, как в положение об администрации Улан-Удэ внесут соответствующие изменения. Сделать это должны на сессии депутаты горсовета. Решение вступит в силу с 1 апреля.
В документе, опубликованном на официальном сайте города, говорится, что вице-мэры осуществляют общую координацию работы структурных подразделений администрации, исполняют обязанности и обладают полномочиями мэра Улан-Удэ в его отсутствие, а в своей деятельности «подотчётны и подконтрольны» ему.
Вице-мэры в Улан-Удэ появятся через два месяца
Власть, Фото:
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