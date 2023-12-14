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Первого замглавы района Бурятии обвиняют в получении крупной взятки

Первого замглавы района Бурятии обвиняют в получении крупной взятки
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru

Его задержали в Улан-Удэ

Первому заместителю руководителя администрации Джидинского района предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.

По данным следствия, 2 августа 2023 года обвиняемый от лица администрации района по заранее состоявшейся договоренности о передаче ему взятки в размере 800 тысяч рублей заключил муниципальный контракт с коммерческой организацией на проведение аварийно-восстановительных работ на одной из автодорог местного значения. Позже он обеспечил беспрепятственную приёмку и оплату работ. 

11 декабря 2023 года в Улан-Удэ чиновник встретился с подрядчиком, чтобы забрать у него часть взятки в сумме 500 тысяч рублей. При получении денег чиновника задержали сотрудники правоохранительных органов.   

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

«По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы», - отметили в следственном управлении СКР по Бурятии.

По данным разных телеграм-каналов, речь идёт о первом заместителе главы Джидинского района Владимире Цыденове. В момент задержания он находился в отпуске.

взятка

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