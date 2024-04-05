Президент продлил программу капремонта школ до 2030 года

В Бурятии в этом году будет проведён капитальный ремонт 8 школ



Реализацию программы капремонта школ и запуск программ капремонта колледжей, техникумов и детских садов обсудили на заседании федерального штаба партии «Единая Россия» и министерства просвещения РФ.



Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что в 2024 году за счёт средств, выделенных из федерального бюджета, будет выполнен ремонт в 1053 школах, из них в 530 зданиях ремонтные работы проведут в рамках двухлетнего цикла. В соответствии с программой капитального ремонта в срок до 2026 года суммарно было запланировано привести в порядок 7,3 тыс. школ, по истечении этого срока обновления потребуют ещё 11 тысяч зданий. Об этом пишет mkset.ru.



- 935 объектов законтрактованы. На многих уже приступили к работам, – отметил Андрей Турчак.



В ряде российских регионов конкурсы на проведение ремонтных работ пока ещё не объявлены, и это влечёт риск невыполнения ранее разработанных и согласованных графиков. В числе этих регионов: Бурятия и ЕАО, Липецкая, Томская, Саратовская области. Кроме того, присутствуют и риски, связанные со срывами сроков строительства новых зданий. Как заявили в министерстве просвещения, такие риски есть в 54 регионах России. В 2024 году, по словам Андрея Турчака, запланирован ввод в эксплуатацию 363 новых зданий, суммарно они будут рассчитаны более чем на 300 000 мест.



В некоторых регионах образовались долги с 2022 и 2023 годов. Это Архангельская, Кировская, Астраханская, Иркутская и Нижегородская области, Республика Коми, Башкирия, Хабаровский и Приморский край. Андрей Турчак озвучил просьбу разобраться с причинами появления долгов предметно и исправить ситуацию.



Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» сделал акцент на разработке программы капитального ремонта техникумов, колледжей и детских садов за счёт средств, направленных из федерального бюджета. Это, по его словам, позволит сэкономить региональные бюджеты.



Министр просвещения перечислил регионы, которые являются должниками по строительству дошкольных учреждений. Это Астраханская, Иркутская и Кемеровская области, Ставропольский край и Ненецкий автономный округ. Как отметил глава ведомства, эту работу нужно завершить как можно быстрее.



На федеральном штабе также обсуждали вопросы безопасности в школах и планы по обеспечению профессиональной охраны. Партия «Единая Россия» будет взаимодействовать с Росгвардией при организации охраны всех объектов образования и озвучила предложение по проведению во всех школах России курсов по оказанию первой помощи.



Партия «Единая Россия» собирается взять на контроль поручение президента РФ по начислению выплат классным руководителям и кураторам групп в колледжах.



Программа капитального ремонта школ, которая входит в народную программу, реализуется партией «Единая Россия» совместно с Минпросвещения, сообщает сайт er.ru. Весь комплекс работ, начиная с разработки проекта и заканчивая приёмкой, находится под контролем общественных штабов, сформированных партией и ведомством в регионах.



- Программа капитального ремонта и строительства школ уникальна, она влияет не только на условия учащихся, но и на качество образования в целом. Для учеников и учителей школа является вторым домом, и «Единая Россия» с Минпросвещения стараются создать все условия для качественного образования и уюта наших детей. В 2024 году в рамках исполнения народной программы партии в Бурятии будет проведён капитальный ремонт 8 школ на общую сумму 365,0 млн рублей. Средства на ремонт будут выделены из федерального и республиканского бюджетов. Работы включают в себя ремонт фасадов, внутренних помещений, крыш, инженерных систем, включая электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, отопление, вентиляцию и пожарную сигнализацию, а также ремонт санузлов и пищеблоков. Все этапы работ от проекта до приёмки контролирует «Партийный десант», в который входят депутаты-партийцы разных уровней, представители родительских объединений, - поделился Владимир Ведерников, руководитель исполнительного комитета Бурятского регионального отделения партии «Единая Россия».

