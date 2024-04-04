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Котельные Забайкалья ограничат в выборе топлива

Котельные Забайкалья ограничат в выборе топлива
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Вступил в силу уникальный для края закон об охране атмосферного воздуха

4 апреля в Забайкалье губернатором края подписан закон об охране атмосферного воздуха. Законодательный документ был принят в окончательном чтении заскобрания региона 28 марта.

Как отметили в пресс-служба правительства края, подобный нормативно-правовой документ принят впервые в Забайкалье.

Для котельных Читы и Читинского района, подключённых к централизованному теплоснабжению, будет введён запрет на использование жидкого и твёрдого топлива за исключением видов топлива на основе древесных отходов. Ограничение касается предпринимателей и юридических лиц.

Также вводится ограничение на сжигание нефтепродуктов и тех видов топлива, которые приводят к загрязнению атмосферы.

Запрет на использование видов топлива, загрязняющих воздух, вступит в силу с 1 сентября 2024 года. Принятые меры позволят сократить выброс вредных веществ.
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