Вступил в силу уникальный для края закон об охране атмосферного воздуха
4 апреля в Забайкалье губернатором края подписан закон об охране атмосферного воздуха. Законодательный документ был принят в окончательном чтении заскобрания региона 28 марта.
Как отметили в пресс-служба правительства края, подобный нормативно-правовой документ принят впервые в Забайкалье.
Для котельных Читы и Читинского района, подключённых к централизованному теплоснабжению, будет введён запрет на использование жидкого и твёрдого топлива за исключением видов топлива на основе древесных отходов. Ограничение касается предпринимателей и юридических лиц.
Также вводится ограничение на сжигание нефтепродуктов и тех видов топлива, которые приводят к загрязнению атмосферы.
Запрет на использование видов топлива, загрязняющих воздух, вступит в силу с 1 сентября 2024 года. Принятые меры позволят сократить выброс вредных веществ.
Котельные Забайкалья ограничат в выборе топлива
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Вступил в силу уникальный для края закон об охране атмосферного воздуха
Суд признал его виновным в превышении должностных полномочий
Уехавший в Москву Алексей Цыденов надеется, что его всё-таки получится отгулять
Пока это, впрочем, предположение
Юрий Трутнев поручил разобраться в ситуации с провозом грузов железнодорожным транспортом по восточному полигону
Им стал Кирилл Газаев
Ему показали производственные мощности учреждения
Власть, 02.04.2024
Он опережает коллег от Бурятии
Власть, 02.04.2024
Работы планируют завершить до 31 августа
В опросе отсутствовали отрицательные варианты ответа
Он признал свою вину
Ему предъявили обвинение в превышении полномочий
Цырен-Даши Доржиева заключили под стражу
«ПолитБрокер» опубликовал ежемесячный рейтинг
Власть, 29.03.2024
В настоящее время формируется её состав