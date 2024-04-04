Котельные Забайкалья ограничат в выборе топлива

Вступил в силу уникальный для края закон об охране атмосферного воздуха



4 апреля в Забайкалье губернатором края подписан закон об охране атмосферного воздуха. Законодательный документ был принят в окончательном чтении заскобрания региона 28 марта.



Как отметили в пресс-служба правительства края, подобный нормативно-правовой документ принят впервые в Забайкалье.



Для котельных Читы и Читинского района, подключённых к централизованному теплоснабжению, будет введён запрет на использование жидкого и твёрдого топлива за исключением видов топлива на основе древесных отходов. Ограничение касается предпринимателей и юридических лиц.



Также вводится ограничение на сжигание нефтепродуктов и тех видов топлива, которые приводят к загрязнению атмосферы.



Запрет на использование видов топлива, загрязняющих воздух, вступит в силу с 1 сентября 2024 года. Принятые меры позволят сократить выброс вредных веществ.

