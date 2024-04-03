Министерства разберутся с задержками провозов грузов в ДФО

Власть, Фото: пресс-служба минвостокразвития России

Юрий Трутнев поручил разобраться в ситуации с провозом грузов железнодорожным транспортом по восточному полигону



Состоялось совещание по вопросам о состоянии и перспективах перевозок грузов железнодорожным транспортом в Дальневосточном федеральном округе.



Как сообщили в пресс-службе министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, главные артерии, обеспечивающие связь макрорегиона с центральной частью страны (БАМ и Транссиб), сильно загружены. В 2023 году провозная способность Восточного полигона составила 173 млн тонн. В этом году она вырастет до 180 млн тонн. При этом потребность грузоотправителей значительно выше. В 2023 год ими были поданы заявки на 353 млн тонн (в одну сторону). Объём неперевезённых грузов составил 180 млн тонн. Ряду дальневосточных грузоотправителей не согласовывают заявки. Задерживается вывоз контейнеров. Компании, которые платят налоги в бюджеты всех уровней и обеспечивают рабочими местами значительную часть населения Дальнего Востока, несут убытки. Ряд производств находится под угрозой остановки.



Кроме этого, железнодорожное сообщение обеспечивает «северный завоз» – систему поставок товаров первой необходимости и строительных материалов в удалённые северные территории. Грузы в целях обеспечения северного завоза доставляются на территорию Камчатского края, Магаданской и Сахалинской областей контейнерами в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении с перевалкой в портах Приморского края, а на территории Якутии и Чукотского автономного округа до железнодорожной станции «Нижний Бестях» с последующим развозом грузов через ледовую переправу на другой берег реки Лена и автозимники.



- Надо оперативно принять меры, которые позволят решить вопросы провоза грузов, – заявил на совещании заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.



На основании обращений субъектов ДФО и транспортно-логистических организаций о наличии задержек в доставке контейнеров, проблемах с согласованием заявок на перевозку, отставлении составов от движения, а также приоритетности предъявления грузов к перевозке, в Минвостокразвития России в еженедельном формате проводится соответствующий оперативный штаб по мониторингу ситуации.



Так, одной из основных причин задержки компаниями обозначается вступивший в силу в начале года приоритет перевозок угля в условиях ограниченной провозной способности восточного полигона, который нарушил устоявшиеся ритмичные поставки.



По итогам совещания Юрий Трутнев дал ряд поручений Минтрансу России, Минэкономразвития России, Минвостокразвития России и ОАО «РЖД» по обеспечению приоритетного вывоза социально значимых грузов, анализу сложившейся ситуации и подготовки в целом предложений по вывозу грузов компаний.



- Ни одно предприятие не должно остановить свою работу. Необходимо обеспечить доставку всех жизнеобеспечивающих грузов «северного завоза». Никакие срывы здесь недопустимы. И есть уже накопленные и невывезенные грузы. Нужно понять, как быстро эти грузы будут довезены. Люди эти товары ждут. Все данные сегодня поручения должны быть выполнены в кратчайшие сроки, – подвёл итоги Юрий Трутнев.



