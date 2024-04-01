Ему предъявили обвинение в превышении полномочий
В Улан-Удэ возбудили уголовное дело в отношении начальника исправительной колонии строгого режима №2. Он обвиняется в превышении должностных полномочий.
«Будаеву Ю.Б. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ. По мнению органа следствия, Будаев, явно превышая свои должностные полномочия, привлек осужденных и отбывающих наказание в исправительной колонии к принудительному труду без оплаты, в том числе в вечернее и ночное время», - сообщила пресс-служба Советского районного суда.
27 марта Советский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры процессуального принуждения в виде временного отстранения от занимаемой должности. Постановление пока не вступило в законную силу.
На сайте УФСИН России по Бурятии сообщает, что начальник ИК-2 Будаев имеет звание полковника внутренней службы.
Начальник улан-удэнской колонии оказался под следствием
Власть, Фото:
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