Начальник улан-удэнской колонии оказался под следствием

Ему предъявили обвинение в превышении полномочий



В Улан-Удэ возбудили уголовное дело в отношении начальника исправительной колонии строгого режима №2. Он обвиняется в превышении должностных полномочий.



«Будаеву Ю.Б. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ. По мнению органа следствия, Будаев, явно превышая свои должностные полномочия, привлек осужденных и отбывающих наказание в исправительной колонии к принудительному труду без оплаты, в том числе в вечернее и ночное время», - сообщила пресс-служба Советского районного суда.



27 марта Советский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры процессуального принуждения в виде временного отстранения от занимаемой должности. Постановление пока не вступило в законную силу.



На сайте УФСИН России по Бурятии сообщает, что начальник ИК-2 Будаев имеет звание полковника внутренней службы.

