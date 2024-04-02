Дамдинцурунов лидирует среди депутатов Госдумы по числу подписчиков в Telegram

Он опережает коллег от Бурятии

Депутат-одномандатник от Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов («Единая Россия») снова стал лидером по числу подписчиков в личном канале в мессенджере Telegram среди трёх депутатов Госдумы от Бурятии. По итогам первого квартала 2024 года их у него 840 (787 на конец 2023 года).

Вячеслав Мархаев, оказавшийся в нижней палате парламента по списку КПРФ, продолжает прибавлять в количестве читателей - 763 (666).

Стабильно не вызывает интереса канал Николая Будуева, который находится в Госдуме по списку «Единой России» уже второй срок подряд. Хотя он тоже немного подрос – 134 (126).

Отметим, что каналы в Telegram последние несколько лет считаются основной платформой для самореализации политиков в социальных сетях.

В сети «Вконтакте», которую по разным исследованиям предпочитают более молодые пользователи, на личных страницах депутатов от Бурятии картина по сравнению с концом 2023 года не изменилась.

Там лидер Вячеслав Мархаев, потерявший, впрочем, немного друзей, - 9980 (9998).

Но ему на пятки уже наступает Вячеслав Дамдинцурунов, резко набравший контактов, – 9919 (9760).

С Николаем Будуевым на конец первого квартала дружат 7650 (7601) пользователей «ВКонтакте».

«Байкал-Daily» писал в конце 2023 года, что страница Николая Будуева в «пенсионерской» социальной сети «Одноклассники» не обновлялась с марта 2022 года. И она ожила 9 февраля 2024 года! С тех пор наблюдаются более-менее регулярные посты.

И в OK.ru Будуев лидер – 5542 (5578).

Растёт число подписчиков у Мархаева - 4196 (4160) друзей. Страница активна. Второе место.

У Дамдинцурунова уже 714 (605) друзей. Страница тоже регулярно обновляется.

Получается, что у каждого из членов бурятской думской троицы «своя» социальная сеть с точки зрения лидерства в их узком круге.

У телеграм-канала Вячеслава Наговицына, который представляет в Совете Федерации интересы исполнительной власти Бурятии, на конец первого квартала целых 106 (91) подписчиков. Подрос он и во «ВКонтакте» - 2401 (2142) друг.

Две страницы Наговицына в «Одноклассниках» по-прежнему насчитывают 5 и 36 друзей. Скорее всего, это всё же фейки. Последние сообщения датированы 2011 и 2012 гг.

Страниц или каналов Александра Варфоломеева, члена Совета Федерации от Народного Хурала РБ, в социальных сетях найти не удалось.

Отметим, что число подписчиков в социальных сетях, если не заниматься накрутками (например, в телеграм-канале), может отличаться на несколько десятков позиций от момента составления рейтинга.