Дамдинцурунов лидирует среди депутатов Госдумы от Бурятии по числу подписчиков в Телеграме

А во «Вконтакте» первый Мархаев

Депутат-одномандатник от Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов («Единая Россия») лидирует на утро 3 декабря по числу подписчиков в личном канале в мессенджере Телеграм. Их у него 787.

Вячеслав Мархаев, оказавшийся в нижней палате парламента по списку КПРФ, активно развивает свой телеграм-канал. У него 666 читателей.

Канал Николая Будуева, который находится в Госдуме по списку «Единой России» уже второй срок, насчитывает всего 126 подписчиков.

Отметим, что каналы в Телеграме последние несколько лет считаются основной платформой для самореализации политиков в социальных сетях.

В социальной сети «Вконтакте», которую по разным исследованиям предпочитают более молодые пользователи, на личных страницах депутатов от Бурятии картина другая.

Там лидер Вячеслав Мархаев лидер. У него 9998 друзей.

У Вячеслава Дамдинцурунова – 9760.

С Николаем Будуевым дружит 7601 пользователь «ВКонтакте».

Однако Будуев является лидером по числу друзей в «пенсионерской» социальной сети «Одноклассники» - 5578. Правда, его страница не обновлялась с марта 2022 года.

У Мархаев там 4160 друзей. Страница активна.

У Дамдинцурунова – всего 605. И аккаунт регулярно обновляется.

У телеграм-канала Вячеслава Наговицына, который представляет в Совете Федерации интересы исполнительной власти Бурятии, 91 подписчик. Во «ВКонтакте» у него 2142 друга. На двух страницах Наговицына в «Одноклассниках» 5 и 36 друзей. Не факт, что он вообще знает о них. Возможно, это фейки. Последние сообщения датированы 2011 и 2012 гг.

Страниц или каналов Александра Варфоломеева, члена Совета Федерации от Народного Хурала РБ, в социальных сетях найти не удалось.

Отметим, что число подписчиков в социальных сетях, если не заниматься накрутками, одномоментно может отличаться на несколько десятков позиций.

Ранее «Байкал-Daily» сообщал, что глава Бурятия Алексей Цыденов оказался «середнячком» по количеству подписчиков канала в Телеграме среди других губернаторов регионов Дальневосточного федерального округа. На утро 3 декабря у него 11 931 подписчик.



