В мэрии Улан-Удэ открыли мемориальную доску в честь присвоения звания «Город трудовой доблести»

- В годы Великой Отечественный войны в наших эвакогоспиталях более 30 тысяч солдат и офицеров прошли лечение. Каждый второй их них был поставлен на ноги, многие из них вернулись в строй. Наши предприятия в те годы ни на минуту не прекращали своё производство, свою работу. Все для того, чтобы там бойцам было чем воевать, что есть, что надевать, идти вперёд. Это была тяжелейшая работа, работа, достойная всяческого уважения и почёта. Мы знаем, как работали наши люди. Это сильные люди. Сильнее стали, сильнее гвоздей, силой духа и мастерством которых ковалась Победа и на фронте, и в тылу. Мы будем достойны их подвига ни на словах, а на деле. И сегодня, когда нацизм снова поднимает свою уродливую голову, нам необходимо сплотиться. Сплотиться вокруг идеи Победы, и мы обязательно победим, ведь мы -страна – победитель! Низкий поклон нашим труженикам и фронтовикам! Сердечная благодарность нашим горожанам, которые верили и верят, что наш родной город достоин столь высокого и гордого звания. Спасибо авиазаводчанам, благодаря чьей инициативе это звание было нашему городу присвоено, - заявил Игорь Шутенков, мэр Улан-Удэ.Экспертное заключение РАН подтвердило все основания для присвоения почётного звания городу Улан-Удэ. В экспертном заключении приводятся исторические факты трудовой доблести жителей города в годы войны 1941-1945 годов.С первых дней городская промышленность была переведена на 10-12 часовой рабочий день. На предприятиях Улан-Удэ развернулось социалистическое соревнование и стахановское движение. Родилось новое массовое движение фронтовых бригад. Все предприятия работали под лозунгом «Всё для фронта, всё для Победы!». Труд более 200 уланудэнцев был отмечен медалями и орденами СССР. Именно в Улан-Удэ были развёрнуты 10 эвакогоспиталей и к 1942 году он стал единственным в СССР городом-госпиталем.-Это звание – знак благодарности всем нашим жителям города Улан-Удэ, нашей республики, которые ковали Победу. Конечно, мы всегда помним, знаем, сколько много было сделано, как наши уланудэнцы, наши дедушки, бабушки стояли у станков, делали оборудование, амуницию, - выступил на открытии Чимит Бальжинимаев, председатель Улан-Удэнского горсовета.С инициативой увековечить трудовой подвиг уланудэнцев в годы Великой Отечественной войны выступили работники Улан-Удэнского авиационного завода во время визита Президента России в Бурятию.В 1984 году столица Бурятии была удостоена ордена трудового Красного знамени указом президиума Верховного Совета СССР.