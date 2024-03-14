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Глава Бурятии передал Иволгинскому району погрузчик

Глава Бурятии передал Иволгинскому району погрузчик
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
В прошлом году район получил два грейдера и самосвал

14 марта глава Бурятии Алексей Цыденов передал Иволгинскому район новый погрузчик.

Технику закупили в рамках республиканской программы поддержки лизинга дорожной техники.

- Техника, которую районы приобретают на свой баланс, позволяет районам больше и лучше содержать дороги, меньше на это тратить денег, чем, когда привлекаются по конкурсу сторонние организации. И небольшие, и большие ремонты получается сделать более оперативно и мобильно. В Иволгинский район в прошлом году был приобретен большой и малый грейдеры, самосвал. И вот сегодня передаем району новый погрузчик, - сказал Алексей Цыденов.

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в селе Нижняя Иволга открыли новый детский сад на 150 воспитанников
глава Бурятии Алексей Цыденов техника

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