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В пригородном районе Бурятии открыли новый детский сад

В пригородном районе Бурятии открыли новый детский сад
Общество,  Фото:t.me/alexeytsydenov

На 150 ребятишек

В Иволгинском районе Бурятии 14 марта открыли новый детский садик на 150 детей. На строительство потратили 330 млн рублей, сообщил глава республики Алексей Цыденов в своём телеграм-канале.

«Летом ещё закончим дорогу, построим парковку, чтобы родителям было удобно привозить и забирать детей», - пообещал он.

По словам Цыденова, при поддержке президента России по национальному проекту «Демография» в Иволгинском районе построили уже восемь детских садов и девять школ.

«До конца этого года откроем ещё два детских сада здесь, в Иволгинском районе», - сообщил глава республики.

Он поздравил детей и родителей «с современным, красивым, комфортным детским садом»:

«Работаем! Создаём все условия, чтобы наши дети могли развиваться, чтобы уверено чувствовали себя, чтобы росли и были счастливы».

Как сообщал «Байкал-Daily», 12 марта современный детсад на 240 мест начал работу в селе Нижний Саянтуй в Тарбагатайском районе Бурятии.

А детский садик «Солонго», о котором сообщил в своём посте Алексей Цыденов, заработал в селе Нижняя Иволга.

детские сады

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