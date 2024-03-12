В Улан-Удэ для выборов депутатов горсовета по-новому нарежут избирательные округа

Прежняя схема устарела

В горсовете Улан-Удэ состоялось заседание комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности горсовета под председательством Дмитрия Турченюка. Депутаты рассмотрели новую схему одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов горсовета.

Схема округов по-прежнему предусматривает 30 одномандатных округов. Пересмотр потребовался из-за истечения срока действия нынешней схемы. Её утвердили 10 лет назад.

Председатель комитета Дмитрий Турченюк уточнил, что за последние годы население Октябрьского района выросло за счёт появления новых кварталов. А вот жителей в Железнодорожном районе стало меньше.

- По новой схеме в каждый округ будет входить примерно от девяти до десяти с половиной тысяч жителей, - сообщил Турченюк. - Сейчас идёт распределение, чтобы именно в этих границах и лимитах были депутатские округа.

Выборы депутатов Улан-Удэнского городского совета депутатов должны пройти в сентябре 2024 года.

Как сообщал «Байкал-Daily», выборы же мэра столицы Бурятии, которые также намечены на сентябрь, могут отменить. Если Народный Хурал изменит закон, то градоначальник будет выбираться не прямым голосованием, а из числа депутатов горсовета. На последней очередной сессии парламента Бурятии ранее анонсированный вопрос не рассматривался. Как стало известно «Байкал-Daily», ему могут посвятить отдельную, внеочередную сессию НХ уже после выборов президента России.