Экс-глава Иволгинского района Бурятии получил реальный срок за взятки

Суд вынес обвинительный приговор Виктору Очирову
Суд приговорил бывшего главу Иволгинского района Бурятии Виктора Очирова к семи годам лишения свободы за получение взяток.
- Экс-глава Иволгинского района признан виновным в получении пяти взяток за совершение действий, входящих в его должностные полномочия, в пользу взяткодателей. Суд, признав совокупность смягчающих обстоятельств, назначил наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в Иволгинском районном суде.
Кроме того, Очирову назначен штраф в два миллиона рублей, и он лишён права заниматься определённые должности на государственной и муниципальной службе на пять лет.
До момента вступления приговора в силу Очиров остаётся под домашним арестом.
Как сообщал «Байкал-Daily», Виктора Очирова задержали в октябре 2022 года. На тот момент он руководил Дирекцией спортивных сооружений (занимается обслуживанием и развитием крупных спортобъектов, вроде Центрального стадиона, ФСК и пр).
Сразу после задержания сообщалось об одном коррупционном эпизоде – получении взятки с местного предпринимателя, который хотел, чтобы имущество его компании район выкупил в муниципальную собственность. Речь шла о водозаборной скважине, трансформаторной подстанции и линии электропередачи с земельными участками. По данным следствия, за положительное решение этого вопроса Виктор Очиров получил 320 тысяч рублей. Однако в итоге под выкуп попали не все оговоренные объекты недвижимости, и позже бизнесмен обратился в правоохранительные органы.
Позже в деле были установлены другие эпизоды.
- В 2017-2021 годах обвиняемый по нескольким муниципальным контрактам через подчинённых работников требовал от подрядчиков денежные средства в процентном соотношении к суммам договоров, так называемые «откаты», за беспрепятственную приёмку и оплату выполненных работ. Таким путём он получил в качестве взяток более 1,5 млн рублей, - сообщали в следственном управлении СК России по Бурятии.
В ходе расследования на имущество Очирова стоимостью 1,7 млн рублей наложили арест.
Экс-глава Иволгинского района Бурятии получил реальный срок за взятки
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Власть, 07.03.2024
Суд вынес обвинительный приговор Виктору Очирову
Власть, 07.03.2024
Россиянок поздравят с 8 марта
Власть, 06.03.2024
На 18 процентов
Ожидается, что соцподдержка позволит удержать кадры в регионе
В него внесли несколько изменений
Представление прокуратуры получил руководитель комитета городского хозяйства
«ПолитБрокер» опубликовал ежемесячный рейтинг
Верховный суд Бурятии оставил в силе решение по делу Жаргала Цыбикова
Об этом заявил Владимир Путин
Они пойдут на дороги, ремонт моста и поселковую котельную
В городе построят новые аэровокзалы и сформируют новые магистральные улицы
Владимир Путин обозначил ключевые векторы развития по каждой сфере
Алексей Цыденов прокомментировал послание президента
Власть, 29.02.2024
Алексей Цыденов рассказал, почему каждое послание главы государства делало страну сильнее
Власть, 29.02.2024
Дороги покрылись снегом и льдом