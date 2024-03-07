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Экс-глава Иволгинского района Бурятии получил реальный срок за взятки

Экс-глава Иволгинского района Бурятии получил реальный срок за взятки
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко
Суд вынес обвинительный приговор Виктору Очирову

Суд приговорил бывшего главу Иволгинского района Бурятии Виктора Очирова к семи годам лишения свободы за получение взяток.

- Экс-глава Иволгинского района признан виновным в получении пяти взяток за совершение действий, входящих в его должностные полномочия, в пользу взяткодателей. Суд, признав совокупность смягчающих обстоятельств, назначил наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в Иволгинском районном суде.

Кроме того, Очирову назначен штраф в два миллиона рублей, и он лишён права заниматься определённые должности на государственной и муниципальной службе на пять лет.

До момента вступления приговора в силу Очиров остаётся под домашним арестом.

Как сообщал «Байкал-Daily», Виктора Очирова задержали в октябре 2022 года. На тот момент он руководил Дирекцией спортивных сооружений (занимается обслуживанием и развитием крупных спортобъектов, вроде Центрального стадиона, ФСК и пр).

Сразу после задержания сообщалось об одном коррупционном эпизоде – получении взятки с местного предпринимателя, который хотел, чтобы имущество его компании район выкупил в муниципальную собственность. Речь шла о водозаборной скважине, трансформаторной подстанции и линии электропередачи с земельными участками. По данным следствия, за положительное решение этого вопроса Виктор Очиров получил 320 тысяч рублей. Однако в итоге под выкуп попали не все оговоренные объекты недвижимости, и позже бизнесмен обратился в правоохранительные органы.

Позже в деле были установлены другие эпизоды.

- В 2017-2021 годах обвиняемый по нескольким муниципальным контрактам через подчинённых работников требовал от подрядчиков денежные средства в процентном соотношении к суммам договоров, так называемые «откаты», за беспрепятственную приёмку и оплату выполненных работ. Таким путём он получил в качестве взяток более 1,5 млн рублей, - сообщали в следственном управлении СК России по Бурятии.

В ходе расследования на имущество Очирова стоимостью 1,7 млн рублей наложили арест.

взятка

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