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В Бурятии задержан руководитель Дирекции спортивных сооружений

В Бурятии задержан руководитель Дирекции спортивных сооружений
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Виктору Очирову предъявили обвинение в получении крупной взятки

В Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении руководителя ГАУ РБ «Дирекция спортивных сооружений», экс-главы Иволгинского района Бурятии Виктора Очирова. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Уголовное дело связано с периодом, когда Очиров возглавлял Иволгинский район.

- По данным следствия, в 2016-2017 годах к главе Иволгинского района обращался местный предприниматель, который предлагал выкупить в муниципальную собственность имущество его компании. Это водозаборная скважина, трансформаторная подстанция и линия электропередачи с земельными участками, за счёт которых осуществлялось электро- и водоснабжение жилых помещений специализированного жилого фонда в селе Сотниково. За положительное решение вопроса в 2018 году глава потребовал взятку в сумме 200 тысяч рублей. Получив деньги, спустя некоторое время он предложил предпринимателю увеличить сумму незаконного вознаграждения ещё на 120 тысяч рублей и вновь получил требуемое, - сообщает следственное управление СК России по Бурятии.

Незаконно обогатившись таким способом, выясняли следователи, глава района инициировал вопрос о приобретении в муниципальную собственность имущества компании. Однако исполнил свои обещания не в полном объёме, так как под выкуп попали не все оговоренные объекты недвижимости. Предприниматель ещё некоторое время продолжал ждать, но после того, как Очиров покинул пост главы района, понял, что обещанные решения не состоятся. Тогда бизнесмен обратился в правоохранительные органы.

Преступление выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Бурятии. Расследованием занимается второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Бурятии.

Суд заключил обвиняемого под стражу.

Как сообщал «Байкал-Daily», Виктор Очиров возглавляет Дирекцию спортивных сооружений с февраля 2022 года. Дирекция спортивных сооружений занимается обслуживанием и развитием спортивных сооружений, в том числе в её ведении находятся Центральный стадион Бурятии, Физкультурно-спортивный комплекс, крытый лукодром и другие объекты.

взятка

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