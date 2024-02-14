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Стартует зимний этап всероссийского спортивного марафона «Сила России»

Стартует зимний этап всероссийского спортивного марафона «Сила России»
Власть,  Фото:пресс-служба «Единой России»
Он продлится до 17 марта

В рамках очередного спортивного марафона «Сила России» партия «Единая Россия» организует различные мероприятия, включая фестивали, конкурсы, публичные тренировки и мастер-классы от известных спортсменов. Марафон продлится до 17 марта. Об этом сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак во время запуска марафона в Ханты-Мансийске.

Турчак отметил, что «Сила России» является одним из самых молодых партпроектов. После проведения летнего этапа в прошлом году организаторы увидели, сколько людей интересуется массовым спортом, и приняли решение о проведении зимнего этапа. Он выразил уверенность в том, что марафон станет ежегодным событием. Об этом пишет mkset.ru.

Турчак также подчеркнул, что в России уделяется особое внимание развитию спорта, а президент Владимир Путин поддерживает как любительские направления, так и профессиональный спорт. В рамках федеральных программ открываются новые дворцы спорта и спортивные секции. «Единая Россия» реализует партпроект «Zа самбо» и создаёт «Шахматные клубы Сергея Карякина» в регионах. Вместе с правительством партия воплощает программу развития спорта и открытия спортивных объектов.

Руководитель оргкомитета спортивного марафона Александр Карелин сообщил, что зимний этап включает в себя неделю лыжного спорта, спорта на коньках, инклюзивные и семейные мероприятия. Летом около 200 тысяч участников «Силы России» имели возможность общаться с известными спортсменами и тренерами, и Карелин уверен, что так будет и в будущем.

Согласно информации на сайте er.ru, партия проведёт лыжные выходные с 23 по 25 февраля, где основным событием станет фестиваль лыжного спорта «Гонка Легкова» с участием олимпийских чемпионов в Московской области. С 26 февраля начнётся неделя спорта на коньках, с 4 марта – неделя женского здоровья, а с 11 марта – семейная спортивная Масленица.

Также были проведены спортивные мероприятия в Ленинградской области, где «Единая Россия» организовала тренировку по следж-хоккею для участников спецоперации с инвалидностью, в ДНР провели тренировку по самбо для детей разного возраста, а в ЛНР – массовую «Зарядку с чемпионом».

- В Бурятии стартует зимний всероссийский спортивный марафон «Сила России» по инициативе сторонников партии «Единая Россия». В течение месяца будут организованы различные тематические недели, посвящённые разным видам спорта, - лыжный спорт, спорт на коньках, масленичная спортивная неделя на инклюзивных и семейных площадках. Цель проведения акции - популяризация здорового образа жизни и физической активности среди граждан. Запланировано не менее 15 площадок для проведения мероприятий в рамках марафона, также в планах есть показательные выступления известных спортсменов, которые проведут небольшие мастер-классы и массовые утренние зарядки, доступные для всех желающих. Спорт – это прежде всего здоровье наших граждан, поэтому каждый должен иметь возможность заниматься им! - рассказал председатель совета сторонников «Единой России» Пётр Мордовской.
спорт Единая Россия 2024 Бурятия

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