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Глава Бурятии отдал участнику СВО свою куртку

Глава Бурятии отдал участнику СВО свою куртку
Власть,  Фото:страница Д. Гармаева
Боец прилетел в Улан-Удэ без верхней одежды

Об этом случае, который произошёл утром 13 февраля, рассказал генеральный директор международного аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев. Из Москвы прибыл рейс с делегацией из Бурятии – она возвращалась в республике после трёхдневного празднования Сагаалгана на ВДНХ (возрастное ограничение – 0+).

Гармаев заметил, что глава Бурятии Алексей Цыденов задержался у трапа самолёта, как будто ожидая кого-то. Как выяснилось, участника специальной военной операции, судя по всему, прилетевшего домой.

- Чуть позже вышел парень, боец СВО – и почему то без куртки. Глава поделился с парнем курткой и тот, довольный, пошёл в автобус, – написал руководитель воздушной гавани на своей странице во «ВКонтакте». – Видно было, что делалось это не для пиара, а просто по доброте душевной.

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