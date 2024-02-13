Боец прилетел в Улан-Удэ без верхней одежды
Об этом случае, который произошёл утром 13 февраля, рассказал генеральный директор международного аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев. Из Москвы прибыл рейс с делегацией из Бурятии – она возвращалась в республике после трёхдневного празднования Сагаалгана на ВДНХ (возрастное ограничение – 0+).
Гармаев заметил, что глава Бурятии Алексей Цыденов задержался у трапа самолёта, как будто ожидая кого-то. Как выяснилось, участника специальной военной операции, судя по всему, прилетевшего домой.
- Чуть позже вышел парень, боец СВО – и почему то без куртки. Глава поделился с парнем курткой и тот, довольный, пошёл в автобус, – написал руководитель воздушной гавани на своей странице во «ВКонтакте». – Видно было, что делалось это не для пиара, а просто по доброте душевной.
Глава Бурятии отдал участнику СВО свою куртку
Власть, Фото:
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