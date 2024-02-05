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Официально представлен председатель арбитражного суда Иркутской области

Официально представлен председатель арбитражного суда Иркутской области
Власть,  Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
Им стал Антон Иванов

Указом президента РФ председателем арбитражного суда Иркутской области назначен Антон Иванов. 2 февраля в Иркутске председатель арбитражного суда Восточно-Сибирского округа Светлана Антонова официально представила нового руководителя главному федеральному инспектору по Иркутской области, представителям администрации региона, законодательного собрания, мэрии Иркутска, руководителям правоохранительных органов области и судейского сообщества.

Трудовую деятельность в судебной системе Антон Иванов начал в августе 2003 года. С 2009 года занимал должность судьи арбитражного суда Амурской области, с декабря 2018 года – должность заместителя председателя арбитражного суда Амурской области. Стаж его работы по юридической профессии составляет более 20 лет, из них в должности судьи – более 14 лет. Имеет первый квалификационный класс судьи. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Иркутская область Арбитражный суд

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