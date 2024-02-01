Зампрокурора Бурятии объявила предостережения главам трёх районов

Власть, Фото: прокуратура Бурятии

Выявлено отставание графиков строительства объектов



Заместитель прокурора Бурятии Светлана Козлова объявила предостережения из-за отставания графиков строительства объектов, возводимых по нацпроектам.



- В связи с отставанием от графиков возведения объектов водоснабжения объявлены предостережения главам Закаменского и Прибайкальского районов, руководителю муниципального учреждения «Улан-Удэстройзаказчик», а по факту затягивания строительства центра культурного развития в городе Бабушкин – главе Кабанского района, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Руководители подрядных организаций, строящие поликлинику в селе Сосново-Озёрское, многоквартирные дома и сети водоснабжения в Северобайкальске также предостережены о недопустимости нарушений закона. Предостережения получила и фирма, занятая на реконструкции театра кукол «Ульгэр».



Вопросы обсуждали на совещании в прокуратуре республики по вопросам выполнения плановых мероприятий в сфере реализации национальных проектов «Жильё и городская среда», «Здравоохранение» и «Культура».



На контроль прокуратуры Бурятии поставлены вопросы своевременного и качественного выполнения в 2024 году всех плановых мероприятий в рамках реализации национальных проектов.

