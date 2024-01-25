«Нужно работать, а не увлекаться политикой», - прокомментировал он
Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне стало известно о готовящихся поправках в республиканский закон «Об организации местного самоуправления», которые касаются выборов мэра Улан-Удэ. Согласно им, градоначальника будут избирать депутаты горсовета на конкурсной основе.
Ситуацию с выборами градоначальника прокомментировал председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев.
- Действительно, есть такая инициатива. И она назрела, - отметил он.
Чимит Бальжинимаев объяснил причины готовящихся изменений.
- При стабильной политической обстановке и интенсивном развитии Улан-Удэ в городе нужно заниматься насущными делами - теми, которые приносят реальную пользу жителям столицы Бурятии. У нас много задач, которые предстоит решить в ближайшие годы - реализация мастер-плана, инфраструктурные проекты, благоустройство, ремонт дорог и многое другое. При таком объёме работы и в условиях СВО, считаю, не время сейчас отвлекаться на такие ресурсоёмкие задачи, как всенародные выборы Улан-Удэ. Конкурсный формат избрания градоначальника на сегодня наиболее экономичен, и не менее эффективен, - подчеркнул он.
Кроме того, добавил Чимит Бальжинимаев, «практика конкурсного избрания глав муниципалитетов себя полностью оправдала в России».
- Подавляющее число городов страны перешло на эту систему, при этом благополучно развиваясь не тратя время на дорогостоящие политические мероприятия. Нужно работать, а не увлекаться политикой, - добавил председатель горсовета.
Он также обратился к коллегам из Народного Хурала и призвал их поддержать изменения в закон «Об организации местного самоуправления в Республике Бурятия».
Председатель Улан-Удэнского горсовета поддержал планируемое изменение выборов мэра
Власть, Фото:
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