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В Забайкалье героям СВО бесплатно предоставят участки

В Забайкалье героям СВО бесплатно предоставят участки
Власть,  Фото:pixabay.com
Это коснётся и семей погибших воинов

Участники специальной военной операции из Забайкалья, получившие звание Героя России или награждённые орденами РФ, могут бесплатно оформить в собственность земельный участок на территории региона. Соответствующий закон после одобрения в двух чтениях депутатами краевого парламента вступил в силу 6 января, сообщили в пресс-службе заксобрания края.

Правом на земельный участок также наделили членов семей воинов Героев России или награждённых орденами РФ, но погибших или умерших из-за увечья, ранения, травмы, контузии или заболевания, полученных во время боевых действий. В отношении членов семей земельный участок будет оформляться равными долями в общую долевую собственность.

За предоставлением участка необходимо обратиться с личным заявлением в департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края или подать заявление через МФЦ.

Согласно закону, оформить землю можно только один раз. Аналогичные меры поддержки действуют и в других регионах страны, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

СВО Забайкальский край

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