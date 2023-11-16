Главу Бурятии наградили за вклад в изобразительное искусство России









Памятную медаль имени Таира Салахова решили учредить в 2021 году, после смерти художника. Об этом решении сообщил скульптор Зураб Церетели.



Таир Салахов родился в 1928 году в Баку. Его произведения представлены в крупнейших музеях России и других стран (Третьяковская галерея, Московский музей современного искусства, музей Востока, Русский музей, музей Российской академии художеств, Азербайджанский государственный музей искусств имени Мустафаева и др). Его работы также хранятся во многих частных собраниях. Он занимал пост вице-президента Российской академии художеств с 1997 по 2021 год (до конца жизни). Ушёл из жизни в мае 2021 года в возрасте 92 лет.





Главу Бурятии Алексея Цыденова наградили памятной медалью имени Таира Салахова за большой вклад в изобразительное искусство России.Награду вручил первый вице-президент Российской академии художеств Виктор Калинин на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве.- Алексей Самбуевич – почётный член Российской академии художеств. Два года назад мы ему вручали это почётное звание, и с тех пор у нас чудесный контакт с академией и Бурятией. Там замечательные художники редких профессий, великолепная экспозиция. Народ настолько одарён, их декоративное искусство впечатляющее. Скульптуры замечательные! – поделился Виктор Калинин.