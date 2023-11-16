Иркутск определился со стратегией социально-экономического развития

Власть, Фото: пресс-служба думы города Иркутск

Её приняли депутаты местной думы



Стратегию социально-экономического развития Иркутска до 2036 года приняли на заседании думы города. Это главный документ долгосрочного планирования, который стал результатом двухлетней совместной работы горожан, мэрии, городских депутатов, правительства региона и институтов развития, экспертного, архитектурного и бизнес-сообществ, команды разработчиков.



Стратегия содержит подробный анализ 26 сфер развития городского хозяйства, по которым проведён SWOT-анализ, определены ключевые проблемы и возможности для развития, конкурентные преимущества областного центра, обозначены 7 наиболее важных факторов внешней среды.



Особое внимание уделено совершенствованию экономического комплекса. В результате анализа рынков и условий для роста отдельных отраслей определены 10 приоритетных сфер. Предполагается реализация 8 комплексных стратегических проектов: 6 отраслевых и 2 общесистемных, направленных на повышение эффективности модели управления.



Также в стратегии определены ключевые участки, на которых будут сконцентрированы усилия по воплощению проектов, рассмотрены различные сценарии решения агломерационных проблем, определена модель территориального развития.



Одним из ключевых приоритетов является создание условий для жизни семей с детьми. Это необходимо для исправления демографической тенденции, связанной с сокращением численности населения. Планируется расширить программы предоставления жилья для молодых семей, ликвидировать дефицит мест в детских садах, усилить меры социальной и психологической помощи, уделить внимание вопросам репродуктивного здоровья.



В экономической сфере ключевая цель – добиться за 12 лет роста средней заработной платы не менее чем на 75 %. Достичь её позволит поддержка высокопроизводительного сектора: информационных технологий, научных и технических услуг, креативных индустрий, фармацевтики, транспортного машиностроения.



Для уменьшения загрузки городских дорог и снижения числа пробок планируют провести комплексную реформу общественного транспорта с переходом на брутто-контракты с перевозчиками, оптимизацией маршрутной сети, обновлением парка, развитием системы пересадочных узлов и другими мерами.



В области образования усилия направят на улучшение результатов обучения за счёт ликвидации дефицита кадров и строительства новых школ.



Дополнительное развитие получат сферы культуры и туризма: строительство гостиниц, реставрация объектов культурного наследия, открытие новых точек притяжения.



Для ликвидации дефицита мощности теплосетевого хозяйства предусмотрена реализация проекта по строительству тепловых магистралей из Ангарска в микрорайон Ново-Ленино и устройство нового теплоисточника. Продолжат реконструкцию очистных сооружений, расширят водопроводные и канализационные сети.



Дополнительное финансирование получат проекты благоустройства. Так, до 2036 года планируется завершить создание единой набережной.



Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, в октябре в рамках «Форума стратегов – 2023» в Санкт-Петербурге прошёл IX конкурс муниципальных стратегий. Лучшими среди финалистов стали «Стратегия и план мероприятий социально-экономического развития Иркутска до 2036 года». Опередив ближайших соперников – Вологду и Красноярск – почти в два раза, документ столицы области занял первое место в региональной группе. На звание лучшей претендовали программы Воронежа, Новосибирска, Калуги, Ханты-Мансийска, Ульяновска и Липецка.



