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После личного приёма заместителя Генпрокурора восстановлены права заявителей из Бурятии

После личного приёма заместителя Генпрокурора восстановлены права заявителей из Бурятии
Власть,  Фото:управление Генпрокуратуры по ДФО
Жители обратились с жалобами на нарушение социальных и жилищных прав

В ходе рабочей поездки в Бурятию заместитель Генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин провёл личный приём. На приём обратились местные жители с заявлениями о нарушении их социальных и жилищных прав.

По поручению Дмитрия Демешина прокуратура республики провела проверки и приняла меры реагирования в целях устранения нарушений закона. Об этом сообщили в управлении Генпрокуратуры России по ДФО.

Так, после прокурорского вмешательства региональное отделение Социального фонда России компенсировало жителю Бурятию расходы на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно в размере более 11 тысяч рублей.

По итогам рассмотрения представлений прокуратуры двум гражданам предоставлены необходимые технические средства реабилитации. Жительница Бичурского района с сахарным диабетом обеспечена глюкометром и тест-полосками для определения содержания глюкозы в крови.

Прокуратура республики оказала содействие в прохождении обследования и лечения несовершеннолетней внучки заявительницы. Ребёнка бесплатно по полису обязательного медицинского страхования осмотрели узкие специалисты; назначены и проведены необходимые исследования, амбулаторное лечение, поставлен диагноз и разработан план наблюдения.

Оказана помощь супруге участника специальной военной операции в получении меры социальной поддержки в виде обеспечения твердым топливом для отопления частного жилого дома.

Северобайкальским РЭС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» организовано технологическое присоединение к электрическим сетям частного дома заявителя из Северобайкальска.

прокуратура Генпрокуратура

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