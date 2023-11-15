После личного приёма заместителя Генпрокурора восстановлены права заявителей из Бурятии

Власть, Фото: управление Генпрокуратуры по ДФО

Жители обратились с жалобами на нарушение социальных и жилищных прав



В ходе рабочей поездки в Бурятию заместитель Генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин провёл личный приём. На приём обратились местные жители с заявлениями о нарушении их социальных и жилищных прав.



По поручению Дмитрия Демешина прокуратура республики провела проверки и приняла меры реагирования в целях устранения нарушений закона. Об этом сообщили в управлении Генпрокуратуры России по ДФО.



Так, после прокурорского вмешательства региональное отделение Социального фонда России компенсировало жителю Бурятию расходы на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно в размере более 11 тысяч рублей.



По итогам рассмотрения представлений прокуратуры двум гражданам предоставлены необходимые технические средства реабилитации. Жительница Бичурского района с сахарным диабетом обеспечена глюкометром и тест-полосками для определения содержания глюкозы в крови.



Прокуратура республики оказала содействие в прохождении обследования и лечения несовершеннолетней внучки заявительницы. Ребёнка бесплатно по полису обязательного медицинского страхования осмотрели узкие специалисты; назначены и проведены необходимые исследования, амбулаторное лечение, поставлен диагноз и разработан план наблюдения.



Оказана помощь супруге участника специальной военной операции в получении меры социальной поддержки в виде обеспечения твердым топливом для отопления частного жилого дома.



Северобайкальским РЭС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» организовано технологическое присоединение к электрическим сетям частного дома заявителя из Северобайкальска.



