Глава Бурятии рассказал о подвиге военного

Старший лейтенант Золто Арсаланов представлен министром обороны к госнаграде
Глава Бурятии Алексей Цыденов в соцсетях рассказал о подвиге военного из Бурятии, старшего лейтенанта Золто Арсаланова и его подчинённых. Напомним, ранее об этом сообщили в Минобороны России.
- И снова наши герои специальной военной операции демонстрируют пример доблести всей стране! Министр обороны Российской Федерации Сергей Кужугетович Шойгу представил к госнаграде награде нашего земляка, старшего лейтенанта Золто Арсаланова вместе с его подчинёнными, - написал Алексей Цыденов.
Золто Арсаланов из Мухоршибирского района. Окончил военное училище, оттуда по распределению был направлен в Мурманск, служить в морской пехоте Северного флота.
- 9 ноября под мотострелковая рота группировки войск «Днепр» мужественно и героически предотвратила попытку 36-й бригады морской пехоты ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра. Подразделение Золто Арсаланова успешно отбило нападение, захватив 11 пленных. Получив ранение, он продолжил грамотно руководить действиями, «видел поле», как говорят ребята. Сейчас в госпитале. Здоровья, быстрее выздоравливай! Продолжу мысль президента: «Буряты не бегут» - буряты побеждают! Сильный народ – сильная страна, - подчеркнул глава республики.
Алексей Цыденов также выразил благодарность матери Золто Арсаланова, которая посвятила жизнь воспитанию детей и по-прежнему живёт в родном селе.
- Вы вырастили настоящего мужчину, отважного и грамотного защитника всей страны! Здоровья, долгих лет вам и вашему сыну! Низкий поклон, - поблагодарил глава Бурятии.
Справка
Силами личного состава мотострелковой роты российской группировки войск «Днепр» под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова были уничтожены военнослужащие подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ при попытке закрепиться на левом берегу реки Днепр. Подразделением старшего лейтенанта Золто Арсаланова большинство боевиков были уничтожены, а 11 украинских военнослужащих взяты в плен. Золто Арсаланов, получив ранение, не оставил своих людей и продолжил командовать подразделением. После боя он был эвакуирован в госпиталь для оказания помощи.
За мужество и героизм, проявленные при отражении атаки противника, министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу командир подразделения и военнослужащие роты представлены к государственным наградам.
Глава Бурятии рассказал о подвиге военного
Власть, Фото:
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