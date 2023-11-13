Шойгу представил к награде военного из Бурятии, совершившего подвиг на СВО



На днях в Минобороны России рассказали о подвиге военного из Бурятии, старшего лейтенанта Золто Арсаланова и его подчинённых, принимающих участие в специальной военной операции. Мотострелковая рота под командованием нашего земляка уничтожила большинство военнослужащих подразделения 36-й бригады морской пехоты Вооружённых сил Украины (ВСУ) при попытке закрепиться на левом берегу Днепра в Херсонской области. А ещё 11 взяли в плен.





Даже получив ранение, Золто не оставил своих людей и продолжил отдавать приказы. После боя его эвакуировали в госпиталь для оказания помощи.



За мужество и героизм, проявленные при отражении атаки противника, министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу представил к государственным наградам Арсаланова и бойцов роты. А последние пожелали своему командиру скорейшего выздоровления.





Кстати, сами пленённые прикинулись «мобилизованными».



- Подразделения, которые вышли на нас, называли себе мобилизованными, но их подготовка, оружие и обмундирование говорили о том, что они были готовы занять указанные рубежи. Мы упредили их, нанесли огневое поражение первой группе противника, которая зашла к нам, а следующую взяли в плен, – вспоминает Арсаланов. – Когда выводили военнопленных в тыл подразделения, как я понял, противник предпринял попытку уничтожить группу, чтобы её не взяли в плен, чтобы у них не смогли взять какие-то разведданные, информацию. Потом начали миномётный обстрел. Я получил осколочное ранение. Но люди были подготовлены, никто не стушевался, взяли пленных под контроль. Поставленный приказ мы выполнили.



Золто поблагодарил за службу подчинённых с позывными «Батя», «Француз», «Тигрёнок», «Шер», «Понура», которые подписали свой контракт в этом году. «Ведут себя как настоящие воны», – заявил он.



Пленные военнослужащие ВСУ, захваченные в бою подразделением старшего лейтенанта, рассказали, что многие их сослуживцы отказываются от участия в боевых действиях. Они уверены, что, поставив задачу по форсированию Днепра, командование просто их подставило, передаёт Минобороны. «Во время переправы офицеров с нами не было, – рассказал один из военнослужащих. – Командиры кинули как пушечное мясо».



Глава Бурятии Алексей Цыденов в соцсетях рассказал, что Золто родился в маленьком улусе, где живёт менее 100 человек. Он окончил военное училище, оттуда по распределению был направлен в Мурманск на службу в морской пехоте Северного флота.



«Хочу сказать огромное спасибо маме нашего героя, которая посвятила жизнь воспитанию детей и по-прежнему живет в родном селе. Вы вырастили настоящего мужчину, отважного и грамотного защитника всей страны! Здоровья, долгих лет вам и вашему сыну! Низкий поклон», - написал Алексей Цыденов.

