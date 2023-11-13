В Бурятии стартовал пятый модуль программы «Муравьев - Амурский 2030»

В подготовке управленческих кадров участвует глава республики
Пятый модуль программы подготовки управленческих кадров «Муравьев - Амурский 2030» стартовал в Бурятии. Курсантам предстоит 9 дней образовательного интенсива по 4 основным направлениям: разработка проектов, работа с управленческой командной и передача опыта прикладных инструментов развития региона, изучение культурного кода и элементов военно-патриотической работы.
В программе – посещение курсантами значимых объектов региона: Улан-Удэнский авиазавод, Иволгинский дацан, старообрядческие села Тарбагатай и Десятниково, центр креативных индустрий, ОЭЗ «Байкальская гавань». Тема патриотической работы в регионе будет раскрыта в ходе посещения центра подготовки «Воин». Актуальные региональные практики представит выпускник I потока программы, советник главы Республики Илья Михалев. На месте курсанты пройдут краткий курс тактической медицины и огневой подготовки.
Программа модуля подготовлена при личном содействии главы Бурятии Алексея Цыденова и в первую очередь нацелена на предметное погружение в регион и выстраивания тесной связи работы курсантов с управленческой командой. Глава как наставник программы проведёт персональную сессию с курсантами в формате открытого диалога в рамках программы по передачи собственных управленческих инструментов и опыта.
На полях модуля продолжится и проектная работа. С участием главы региона и экспертов состоится проектная сессия, посвящённая обсуждению хода разработки проекта по внедрению новых инструментов реализации социальной политики в отношении слабозащищённых слоёв населения (на примере детей-сирот). Напомним, что именно эта тема внедрена в программу по предложению Бурятии.
Подготовку к выпускной защите проектов курсанты проведут с федеральными наставниками программы: заместителями министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и руководителем корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.
- Программа подготовки управленческих кадров «Муравьёв-Амурский – 2030» реализуется Минвостокразвития России совместно с корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). Годовое обучение бесплатно для выпускников программы при условии трудоустройства на государственную службу в ДФО на срок не менее двух лет, - сообщили в министерстве.
В Бурятии стартовал пятый модуль программы «Муравьев - Амурский 2030»
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Им стал уроженец Ленинградской области
Его освободили от должности министра строительства
В подготовке управленческих кадров участвует глава республики
Сотрудники филиала получили 6,8 тыс. запросов от жителей республики, из которых более 5,3 тыс. решены
Явка на выборах в Северобайкальске немного превысила 19%
Общество, 12.11.2023
Их определят сами местные жители в ходе голосования
Власть, 11.11.2023
100 лет назад было создано ведомство, считающееся историческим предшественником министерства экономики – государственная плановая комиссия Бурят-Монгольской АССР
На эти цели направлено более 1 млн рублей бюджетных средств
Вместе с ним донорами решили стать 13 сотрудников
Финансирование на эти цели составило 325 млн рублей
Агрессивных будут усыплять
Её дату пока не называют
Она заработает со следующего года
Изменения внесут в Налоговый кодекс РФ
Расходы сформированы на основе 4 муниципальных программ