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В Бурятии стартовал пятый модуль программы «Муравьев - Амурский 2030»

В Бурятии стартовал пятый модуль программы «Муравьев - Амурский 2030»
Власть,  Фото:пресс-служба минвостокразвития России
В подготовке управленческих кадров участвует глава республики

Пятый модуль программы подготовки управленческих кадров «Муравьев - Амурский 2030» стартовал в Бурятии. Курсантам предстоит 9 дней образовательного интенсива по 4 основным направлениям: разработка проектов, работа с управленческой командной и передача опыта прикладных инструментов развития региона, изучение культурного кода и элементов военно-патриотической работы.

В программе – посещение курсантами значимых объектов региона: Улан-Удэнский авиазавод, Иволгинский дацан, старообрядческие села Тарбагатай и Десятниково, центр креативных индустрий, ОЭЗ «Байкальская гавань». Тема патриотической работы в регионе будет раскрыта в ходе посещения центра подготовки «Воин». Актуальные региональные практики представит выпускник I потока программы, советник главы Республики Илья Михалев. На месте курсанты пройдут краткий курс тактической медицины и огневой подготовки.

Программа модуля подготовлена при личном содействии главы Бурятии Алексея Цыденова и в первую очередь нацелена на предметное погружение в регион и выстраивания тесной связи работы курсантов с управленческой командой. Глава как наставник программы проведёт персональную сессию с курсантами в формате открытого диалога в рамках программы по передачи собственных управленческих инструментов и опыта.

На полях модуля продолжится и проектная работа. С участием главы региона и экспертов состоится проектная сессия, посвящённая обсуждению хода разработки проекта по внедрению новых инструментов реализации социальной политики в отношении слабозащищённых слоёв населения (на примере детей-сирот). Напомним, что именно эта тема внедрена в программу по предложению Бурятии.

Подготовку к выпускной защите проектов курсанты проведут с федеральными наставниками программы: заместителями министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и руководителем корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

- Программа подготовки управленческих кадров «Муравьёв-Амурский – 2030» реализуется Минвостокразвития России совместно с корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). Годовое обучение бесплатно для выпускников программы при условии трудоустройства на государственную службу в ДФО на срок не менее двух лет, - сообщили в министерстве.

Бурятия ДФО управленческие кадры

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