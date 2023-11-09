В Туве запустят новую программу развития сельских территорий

Она заработает со следующего года



В развитие сёл Тувы в следующие 7 лет, начиная с 2024 года, будет вложено более 20 млрд рублей. В такую сумму бюджетных и внебюджетных инвестиций оценивается новая региональная программа ««Комплексное развитие сельских территорий», одобренная на прошлой неделе правительством республики.



Обновлённую программу от ранее действовавшей отличает не только увеличенный более чем в 3 раза объём финансирования. Изменились подходы к постановке целей, выработке задач и решений по их реализации – они выстроены в соответствии с новой системой управления госпрограммами, предложенной федеральным правительством.



Так, на первое место в программе поставлено не создание и поддержка производств на селе, как прежде, а строительство жилья, школ, детсадов, медучреждений, дорог, объектов связи. Причём, не просто жилья, а со всеми удобствами, и не просто дорог, а обязательно с покрытием из асфальтобетона. Иначе говоря, задачей программы заявлено обеспечение такого качества жизни, которое устраивало бы не только уже живущих на селе, но и тех, кто пока лишь собирается туда переехать.



Другая особенность программы предполагает акцентирование усилий не на всех поселениях, а на так называемых опорных населённых пунктах. Идея предложена федеральным правительством, и суть её в том, чтобы в короткие сроки сделать из них инфраструктурные центры, в которых есть все жизненно важные объекты: больницы и клиники, учебные заведения, крупные торговые базы. Чтобы эти объекты были по максимуму востребованы, потребуется обеспечить их доступность для жителей прилегающих к «опорнику» сёл. Для этого они должны быть связаны в единую агломерацию дорожной сетью, транспортными коммуникациями и современной связью.



С завершением программы в 2030 году республика рассчитывает получить определённые результаты. Должно быть введено в общей сложности 60,7 тысячи квадратных метров жилья. Уже в 2024 году, к примеру, намечается сдать не менее 4 тысяч. При этом доля сельского жилья, оборудованного одновременно водопроводом, канализацией, отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электроплитами, возрастёт с нынешних 3,2 % до 5,6%.



Планируется также построить, реконструировать и отремонтировать не менее 1142 километров автомобильных дорог общего пользования. Речь идёт главным образом о дорогах внутри поселений, между ними и выходах на опорную дорожную сеть Тувы. Кроме того, предстоит реализовать 133 проекта по благоустройству сёл, которые включают обустройство пешеходных дорожек, парковок, дворов, фасадов зданий, общественных колодцев и водоразборных колонок, систем уличного освещения.



Важная часть программы – строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры. Их в общей сложности 143, в том числе школы, медучреждения, центры культуры и досуга, физической культуры и спорта.



Заложена в программе и стратегическая цель – остановить продолжающийся много лет отток людей из села и в целом из республики. По данным переписи, в 1990 году около 53% населения Тувы проживали в сельской местности. К 2022 году доля сельского населения сократилась до 45,1%. Если её удастся хотя бы сохранить на этом уровне до 2030 года, программу можно считать успешной, сообщили на официальном портале Республики Тыва.



