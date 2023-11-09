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Прорабатываются законодательные инициативы по поддержке участников СВО и их семей

Прорабатываются законодательные инициативы по поддержке участников СВО и их семей
Власть,  Фото:пресс-служба «Единой России»
Решается вопрос о предоставлении бесплатного проезда бойцам спецоперации к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно

Секретарь генсовета «Единой России», глава рабочей группы по СВО Андрей Турчак встретился с председателем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой. Стороны обсудили вопросы проработки законодательных инициатив по поддержке участников СВО и их семей.

Как отметил Турчак, прорабатывается вопрос о предоставлении бесплатного проезда бойцам спецоперации к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно. Он сказал, что фонд может помочь при согласовании законодательных инициатив с различными ведомствами, передаёт rostovgazeta.ru.

- Уверен, наши совместные усилия придадут импульс законодательной работе, – сказал секретарь генсовета «ЕР».

Представитель рабочей группы по СВО, первый замглавы думской фракции ЕР Дмитрий Вяткин сообщил о необходимости рассмотреть законопроекты о госстраховании добровольцев, о сохранении мест на госслужбе для мобилизованных и контрактников, о жилищных выплатах семьям погибших военных. По его словам, речь идёт о сотрудниках МВД, ФСИН и службы судебных приставов. Вяткин отметил, что инициатива о выплатах прошла первое чтение в Госдуме и теперь ожидает поправок от кабмина.

- По госстрахованию добровольцев на первое чтение мы ещё не вышли, хотя одобрение комитета уже есть, – отметил он.

Также Андрей Турчак сообщил, что группа по СВО работает над вопросами реабилитации и протезирования. По его словам, вопрос с обеспечением протезами требует особого контроля, данным вопросом занимаются около двух десятков структур.

Анна Цивилева отметила, что услуги по реабилитации, абилитации, протезированию должны быть взаимосвязанными.

- При протезировании стоит учитывать индивидуальные особенности, должны присутствовать обязательные элементы медицинской реабилитации. Считаю важным, чтобы перечень и объем медицинской помощи при протезировании был нормативно закреплён в стандартах, которые сегодня нуждаются в разработке, – подчеркнула она.

В октябре Андрей Турчак в докладе Владимиру Путину представил итоги работы группы по вопросам СВО и новые предложения по поддержке участников спецоперации. В их числе право ежегодного бесплатного проезда всем членам семьи погибшего к месту его погребения, предоставление права членам семей погибшего бойца получать единовременные региональные выплаты по месту его жительства; сохранять мобильные номера телефонов за участниками СВО, даже если ими не пользуются долгое время; усовершенствовать систему перевозки маломобильных тяжелораненых участников боевых действий, сообщает сайт er.ru.


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