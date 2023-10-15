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В Улан-Удэ прибыла делегация Госдумы во главе с Володиным

В Улан-Удэ прибыла делегация Госдумы во главе с Володиным
Власть, 
Состоится совещание по вопросам законодательных инициатив об охране озера Байкал

Делегация Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным прилетела с рабочим визитом в Бурятию.

Как сообщили в пресс-службе Госдумы, в Улан-Удэ Вячеслав Володин проведёт совещание по вопросам законодательных инициатив об охране озера Байкал. Отмечается, что в обсуждении примут участие министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, руководство Бурятии, главы муниципальных образований республики и Иркутской области, а также представители общественности и научного сообщества.

В состав делегации вошли депутаты Госдумы от всех пяти фракций, в том числе избранные от регионов Байкальской природной территории, главы профильных думских комитетов, представители профильных министерств и ведомств. 
госдума

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