В Улан-Удэ прибыла делегация Госдумы во главе с Володиным

Состоится совещание по вопросам законодательных инициатив об охране озера Байкал



Делегация Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным прилетела с рабочим визитом в Бурятию.



Как сообщили в пресс-службе Госдумы, в Улан-Удэ Вячеслав Володин проведёт совещание по вопросам законодательных инициатив об охране озера Байкал. Отмечается, что в обсуждении примут участие министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, руководство Бурятии, главы муниципальных образований республики и Иркутской области, а также представители общественности и научного сообщества.



В состав делегации вошли депутаты Госдумы от всех пяти фракций, в том числе избранные от регионов Байкальской природной территории, главы профильных думских комитетов, представители профильных министерств и ведомств.

