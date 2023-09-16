«Единая Россия» получила абсолютное большинство по итогам выборов

Об этом рассказал секретарь генерального совета партии Андрей Турчак



Партия «Единая Россия» одержала уверенную победу на выборах, которые проводились в единый день голосования. Об этом рассказал секретарь генерального совета ЕР Андрей Турчак в рамках совместного заседания бюро высшего совета и президиума генсовета «Единой России». На выборах замещалось около 32 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей.



Как информирует издание rostovgazeta.ru, результаты прямых выборов высших должностных лиц в 19 российских регионах подтвердили уверенную победу партии «Единая Россия». Кандидаты от этой партии - губернатор Кемеровской области - Кузбасса Сергей Цивилев, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и временно исполняющий обязанности губернатора Смоленской области Василий Анохин - получили поддержку более 85 процентов избирателей.



В четырёх регионах – Карачаево-Черкесской Республике, Республике Крым, Красноярском крае и Липецкой области – состоялись довыборы депутатов Госдумы по одномандатным округам. Везде победа за «Единой Россией, подчеркнул секретарь Генсовета.



Партия «Единая Россия» также лидировала на выборах в региональные законодательные собрания в 20 регионах, получив 81% мандатов. В городских думах партия получила 394 мандата, что составляет 78%.



Продолжается подведение итогов на выборах в органы местного самоуправления. Но уже сейчас можно сказать, что партия «Единая Россия» выиграла более 23 тысяч мандатов из общего числа в 30 тысяч, что составляет около 78%. Это значительное улучшение по сравнению с выборами 2018 года, когда партия получила всего 27,8% голосов и 17 мандатов из 45. Сегодня партия «Единая Россия» имеет явное большинство - это две трети.



В Забайкальском крае партия «Единая Россия» также показала впечатляющие результаты на выборах в Законодательное собрание, получив около 57% по списку, с учётом одномандатных округов 42 из 50 мандатов.



- «Перезагрузили» работу краевого отделения в Хабаровском крае, обновили и омолодили команду. Все последние выборы, ЕДГ партия забирает большинство. Это позволило вернуть доверие избирателей. На выборах мэра Хабаровска наш кандидат, действующий глава города Сергей Кравчук одержал уверенную победу, получив 45,4% голосов. Из более 1000 замещаемых в крае мандатов, а там была большая муниципальная кампания, у нас более 43%, - рассказал Андрей Турчак.



Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак отметил успешную работу партии в различных регионах, таких как Красноярский край, Якутия, Смоленская и Архангельская области. Даже в новых регионах Российской Федерации у партии «Единая Россия» квалифицированное большинство.



В сравнении с результатами выборов 2018 года партия «Единая Россия» увеличила свою базу поддержки на миллион избирателей.



Сергей Перминов, заместитель секретаря генсовета «Единой России», отметил, что более 24 миллионов человек отдали свои голоса за партию «Единая Россия». При этом в выборах приняли участие более 67 миллионов избирателей в 86 регионах.



Как сообщается на сайте ER.RU, в завершение Перминов отметил, что результаты кампании 2023 года станут заделом для президентских выборов, которые в России пройдут в 2024 году.

