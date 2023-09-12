Ранее он трудился в централизованной бухгалтерии министерства
В Бурятии назначен заместитель министра образования и науки – председатель комитета экономики и развития инфраструктуры. Пост занял Солбон Дармаев. Соответствующее постановление правительства республики подписано 11 сентября.
Ранее Солбон Дармаев занимал должность руководителя - главного бухгалтера в Государственном бюджетном учреждении «Централизованная бухгалтерия министерства образования и науки Бурятии».
Трудовую деятельность Солбон Дымчикович начал в 2003 году в Бурятской государственной сельскохозяйственной академии имени Филиппова преподавателем кафедры бухгалтерского учёта и аудита. С декабря 2003 года по декабрь 2004 проходил военную службу по призыву.
С 2004 по 2005 годы - экономист Централизованной бухгалтерии Улан-Удэнского городского управления образования по Советскому району.
С 2005 по 2012 годы - ведущий специалист ГУ «ЦБ Министерства образования и науки Республики Бурятия».
С 2012 по 2014 годы - главный специалист ГБУ «Централизованная бухгалтерия министерства образования и науки Республики Бурятия».
С 2014 по 2019 годы - руководитель сектора закупок ГБУ «Централизованная бухгалтерия министерства образования и науки Республики Бурятия».
С января 2019 года до сентября 2023 являлся руководителем – главным бухгалтером ГБУ «Централизованная бухгалтерия Министерства образования и науки Республики Бурятия».
Всего у министра образования и науки Бурятии должно быть три заместителя. Должность первого замминистра занимает Светлана Сандакова. Сейчас остаётся вакантным только кресло замминистра – председателя комитета общего и дополнительного образования. Ранее на этом посту трудился Батор Цыренжапов, но в сентябре он был уволен после задержания за рулём в состоянии наркотического опьянения.
Бухгалтера назначили замминистра образования Бурятии
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