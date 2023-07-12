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Стали известны подробности задержания замминистра образования Бурятии

Стали известны подробности задержания замминистра образования Бурятии
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Батору Цыренжапову назначили арест

Как сообщал «Байкал-Daily», 11 июля глава Бурятии Алексей Цыденов поручил уволить заместителя министра образования Батора Цыренжапова. В пресс-службе правительства республики сообщили, что Цыренжапова задержали за рулём в состоянии наркотического опьянения.

Сегодня стали известны подробности задержания чиновника. Автомобиль «Тойота Витц» сотрудники ДПС остановили в ночь с 6 на 7 июля на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ.

- По внешним признакам, управлявший автомобилем 43-летний мужчина находился в состоянии опьянения. От освидетельствования на месте он отказался и был доставлен в республиканский наркологический диспансер. По результатам экспертизы установлено его нахождение в наркотическом опьянении, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.

В отношении водителя составлен протокол по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ. Мировой судья назначил ему 10 суток административного ареста.

минобраз ГИБДД наркотическое опьянение

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