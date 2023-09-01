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Глава Бурятии посетил линейку Музыкально-гуманитарного лицея как родитель

Глава Бурятии посетил линейку Музыкально-гуманитарного лицея как родитель
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Алексей Цыденов в День знаний побывал сразу на трёх школьных линейках

1 сентября глава Бурятии Алексей Цыденов посетил три школьные линейки. Он поприветствовал учителей, родителей и учащихся Музыкально-гуманитарного лицея в Улан-Удэ и в двух школах Заиграевского района, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Как отметил Алексей Цыденов, в праздничной линейке Музыкально-гуманитарного лицея он участвовал как родитель.

- Уважаемые родители, мы с вами на одной волне. Я нынче дважды родитель, - поприветствовал глава региона.

Младший сын семьи Цыденовых поступил в первый класс, а дочь пошла в восьмой класс лицея.

«Самый светлый праздник. Праздник детства, праздник дружбы. Праздник, который пахнет свежей краской и цветами! Пусть наши детки будут счастливы! Мой младший сын пошёл первый раз в первый класс! Сегодня я просто счастливый отец», - написал глава Бурятии с утра в своих социальных сетях.



На линейке Алексей Цыденов особо отметил роль учителей.

- Вы создаёте наше будущее, наши настоящее, вы создаёте людей. Маленькие детки с открытыми душами, с любопытными глазками, каждый со своим характером приходят к вам, и вы уже вкладываете в них все, что знаете: свою душу, свои знания. И так, как вы сможете вложить детей всё, что вы знаете, так они и пойдут по жизни. Все мы потом кем-то станем: строителями, водителями, хлеборобами, железнодорожниками… Но сначала все мы в ваших руках. А для детей это праздник радости, праздник друзей - когда вы снова встречаетесь с друзьями, с учителями. Я хочу пожелать всем вам, чтобы у вас впереди были только открытые дороги, чтобы вы могли справиться с любой задачей, - обратился к педагогам и школьникам Алексей Цыденов.

В этот день более 14 тысяч детей по республике впервые сели за школьные парты. Заиграевская средняя школа приняла 90 первоклассников.

- В этом году я уже в восьмой раз набрала первый класс. Первое сентября – очень волнительный праздник, которому радуется вся страна. Как мы его проведем для наших учеников, для родителей, так и пройдёт учебный год, - рассказала учитель младших классов Наталья Башмаченко.

С Днём знаний ребят поздравили земляки – военнослужащие, участники специальной военной операции.

- Те знания, которые даёт вам школа, надо старательно впитывать. Во все времена ценились люди, которые много знают. И так будет всегда. И главное, чтобы эти умения и знания воплощали в жизнь. Труд, знания и упорство помогают на любом пути, - отметил в своем выступлении командир взвода связи мотострелкового батальона «Байкал» Александр.

- Побольше положительных оценок, с интересом познавайте мир, - пожелал юным землякам выпускник Шпалозаводской средней школы, кавалер Ордена Мужества Алексей.

глава Бурятии Алексей Цыденов школы день знаний

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