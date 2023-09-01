«Я счастливый отец»: Глава Бурятии повёл младшего сына в первый класс









В 2017 году, когда семья переехала в Бурятию, Алексей Цыденов

Всего у главы Бурятии четверо ребятишек – дочка и три сына. Старший, которого нет на снимке, учится в Москве, в Московском государственном техническом университете имени Баумана. Он осваивает специальность «Ракетостроение». Другой сын и дочка – ученики улан-удэнской гимназии № 59.В 2017 году, когда семья переехала в Бурятию, Алексей Цыденов поделился впечатлениями детей от новой школы: «Им понравилось, это главное. Признаюсь, что переживал, всё-таки для них это большой стресс. Но пришли довольные, слава богу».

Вся страна 1 сентября отмечает День знаний. В Бурятии за парты в этот раз впервые сядут 14 тысяч детей, и один из них – самый младший сын главы республики Алексея Цыденова. Он родился в сентябре 2016 года.В соцсетях руководитель региона опубликовал фото с новоиспечённым первоклашкой, дочкой, средним сыном и супругой Ириной. Он поздравил жителей республики с началом нового учебного года.- Это самый светлый праздник – праздник детства, праздник дружбы. Праздник, который пахнет свежей краской и цветами. Пусть наши детки будут счастливы! – написал Алексей Цыденов. – Мой младший сын пошёл первый раз в первый класс. Сегодня я просто счастливый отец.