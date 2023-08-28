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В Бурятии районная администрация игнорировала обращение жителя

В Бурятии районная администрация игнорировала обращение жителя
Власть,  Фото:pixabay.com
Нарушение зафиксировала прокуратура

В Бичурском районе Бурятии по постановлению прокурора сотрудник администрации привлечён к административной ответственности за нарушение срока рассмотрения обращения.

- Установлено, что в апреле 2023 года местный житель обратился в комиссию по социальному развитию районной администрации. Вопреки требованиям законодательства, в установленный срок обращение не было рассмотрено, ответ заявителю не направлен, - сообщила прокуратура Бурятии.

В связи с этим прокурор района внёс главе администрации представление. Лишь после этого житель получил ответ на своё обращение.

Сотрудник, допустивший нарушение, привлечён к административной ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан». Его оштрафовали на пять тысяч рублей.

прокуратура

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