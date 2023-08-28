В Бурятии районная администрация игнорировала обращение жителя

Нарушение зафиксировала прокуратура



В Бичурском районе Бурятии по постановлению прокурора сотрудник администрации привлечён к административной ответственности за нарушение срока рассмотрения обращения.



- Установлено, что в апреле 2023 года местный житель обратился в комиссию по социальному развитию районной администрации. Вопреки требованиям законодательства, в установленный срок обращение не было рассмотрено, ответ заявителю не направлен, - сообщила прокуратура Бурятии.



В связи с этим прокурор района внёс главе администрации представление. Лишь после этого житель получил ответ на своё обращение.



Сотрудник, допустивший нарушение, привлечён к административной ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан». Его оштрафовали на пять тысяч рублей.



