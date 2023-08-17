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Игорь Шутенков проверил ход ремонта дорог в Железнодорожном районе Улан-Удэ

Игорь Шутенков проверил ход ремонта дорог в Железнодорожном районе Улан-Удэ
Власть,  Фото:администрация Улан-Удэ
Работы проводятся по нацпроекту

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проинспектировал ход работ на дорогах по проспекту 50-летия Октября, улицам Жуковского, Хоца Намсараева и Октябрьской, которые ремонтируют по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

- По проспекту 50-летия Октября мы с площади Комсомольской вниз до Элеватора делаем третью полосу движения за счёт смещения разделительного ограждения. По этой полосе пустим наш общественный транспорт. Очень надеюсь, что будет так, как говорят эксперты - разгрузим постоянные пробки на этом участке. В прошлом году мы изменили схему движения на площади Комсомольской, выставили блоки. И это «выстрелило», работает – люди поняли, что так, действительно, комфортно. Сейчас мы будем одновременно снимать старый асфальт и заменять временные блоки на делиниаторы, - сказал Игорь Шутенков.




При ремонте дороги будет перенесён регулируемый пешеходный переход – с остановки «Бурятэнерго» выше перекрёстка с улицей Чертенкова.

- Перенос пешеходного перехода упростит проезд для ряда автомобилистов. Когда будет загораться красный свет, поток машин будет останавливаться, и те машины, которые хотят повернуть с «Бурятэнерго» на Чертенкова, смогут выезжать без каких-либо неудобств, - рассказал Тумэн Гырылов, главный инженер подрядной организации ООО «Байкалагропром», которая делает эту дорогу.

Идёт ремонт дороги и по улице Хоца Намсараева. Подрядчик «СК Арсенал» завершает обустройство тротуаров и монтаж бордюрных камней. В ближайшее время дорожники приступят к ремонту проезжей части. Ранее на этой дороге перед выездом на улицу Гагарина собиралась большая лужа. Принято решение о понижении уровня съезда с дороги, чтобы во время дождей вода здесь не задерживалась.

Этот же подрядчик ведёт ремонт протяжённого участка по улице Жуковского, где обновляют существующее асфальтобетонное покрытие и обустраивают проезд на месте старой грунтовой дороги.

- По улице Жуковского, там, где были непроходимые дебри и скопище самовольно установленных гаражей, сейчас уже вырисовывается замечательная дорога, которая станет связующей с улицей Юного Коммунара, - отметил мэр Улан-Удэ.




Проверили ремонт дороги и по улице Октябрьской – от пересечения с проспектом 50-летия Октября до бульвара «Сиреневый». Ремонт ведёт подрядная организация «Инвест Строй», все работы разбиты на два этапа. В этом году дорожники планируют выполнить работы по одной стороне дороги, вторая - запланирована на следующий год.

- В этом году мы обновляем 23 участка дорог в городе. Да, есть проблемы, бывает некачественное исполнение работ, но благодаря тому, что мы создали совместную рабочую группу с депутатами, общественностью, экспертами, мы эти проблемы фиксируем в момент производства работ, а не через год или два. Последние ливневые дожди показали, что где-то подмыло полотно, также есть некачественные работы. Поэтому в наших контрактах чётко прописан гарантийный срок. Сегодня мы настаиваем на том, чтобы подрядчики в течение пяти лет сопровождали свои дороги. Это даёт свои плоды – мы производим гарантийный ремонт дорог, не вкладывая бюджетные средства, - подчеркнул Игорь Шутенков.

В общей сложности с 2017 года в столице Бурятии обновлено 153 км дорог. Проект «Безопасные качественные дороги» продлится до 2030 года, его цель – привести в нормативное состояние 80% дорог.


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