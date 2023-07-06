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Зампред правительства Забайкалья перейдёт на пост сити-менеджера Читы

Зампред правительства Забайкалья перейдёт на пост сити-менеджера Читы
Власть, 
Инна Щеглова получила подавляющее большинство голосов

Заместитель председателя правительства Забайкальского края Инна Щеглова займёт пост сити-менеджера Читы. Решение принято 6 июля большинством депутатов городской думы.

Всего на пост сити-менеджера претендовали три человека: помимо Инны Щегловой, это руководитель молодёжного центра «Искра» Вячеслав Пальшин и экс-депутат гордумы Вячеслав Тамбовцев.

- Число зарегистрированных на голосовании депутатов было 22. Два бюллетеня оказались недействительными. За Инну Щеглову проголосовали 18 человек, за Вячеслава Пальшина и Вячеслава Тамбовцева по одному голосу, - сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Сама Инна Щеглова назвала своими первоочередными задачами на новом посту – решение транспортных вопросов, озеленение и подготовку к зимнему отопительному сезону. «И у нас большие планы по реализации мастер-плана Читы, комплексного плана развития города», - сказала она журналистам.

Прежним сити-менеджером был Александр Сапожников. В ноябре 2022 года он ушёл добровольцем на СВО.

Справка:

Инне Щегловой 43 года. Она родилась 14 марта 1980 года в Чите. В 2002 году окончила Забайкальский государственный педагогический университет по специальности «Социальная работа». Прошла переподготовку в Дальневосточной академии государственной службы, программу профессиональной переподготовки по обучению команд, управляющих проектами развития моногородов в Сколково, а также программу РАНХиГС «Развитие региональных команд». В 2013-м повысила квалификацию в Российском экономическом университете имени Плеханова по программе «Организация и технология работы по обеспечению полноты и качества предоставления государственных услуг в сфере занятости населения».

Трудовую деятельность начинала в читинском областном комитете государственной статистики. Затем работала в департаменте государственной службы занятости населения. В 2015 году возглавила Государственную службу занятости Забайкальского края.

В 2016-м заняла должность заместителя министра — начальника управления труда и занятости. В 2019-м – министр труда и социальной защиты населения Забайкальского края. В 2020-м утверждена на должность заместителя председателя правительства Забайкалья по социальным вопросам.


сити-менеджер

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