Зампред правительства Забайкалья перейдёт на пост сити-менеджера Читы

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Турчак поблагодарил кабмин за работу по оказанию помощи участникам СВО Власть, Законопроекты о поддержке участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей обсуждались во время встречи главы правительства Михаила Мишустина с руководством Совета Федерации