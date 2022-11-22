22 ноября

21 ноября

Популярное

Экс-сити-менеджер Читы отправился на подготовку к участию в СВО

Экс-сити-менеджер Читы отправился на подготовку к участию в СВО
Власть,  Фото:пресс-служба правительства Забайкалья
Александр Сапожников получил в военкомате документы для прохождения службы

Экс-руководитель администрации Читы Александр Сапожников отправился в воинскую часть для прохождения дальнейшей службы и подготовки к участию в спецоперации. 22 ноября он рассказал, что уже получил необходимые документы в военном комиссариате.

- Я нахожусь сейчас в военкомате, получил документы, и уже сейчас убываю в часть. Вольюсь в наши Вооружённые силы Российской Федерации. Хочу, конечно, поблагодарить за тёплые слова, которые я читаю в мессенджерах, - отметил Александр Сапожнков.

Также он обратился к волонтёрам, которые поддерживают военнослужащих, мобилизованных забайкальцев и добровольцев.

- Спасибо вам большое за поддержку. Я горжусь нашими ребятами добровольцами, с которыми мне придётся бок о бок защищать интересы нашей Родины. Я хочу пожелать всем землякам – верьте в нас, и мы приедем только с победой. Хочу, чтобы вы проявили заботу о нашем Забайкальском крае, позаботились о наших жёнах, детях, которые остались здесь, – заявил Александр Сапожников.

Напомним, руководитель администрации Читы Александр Сапожников 21 ноября принял решение принять участие в военной спецоперации в составе забайкальских частей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.
Забайкальский край Чита спецоперация на Украине

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Чите объявят конкурс на должность сити-менеджера
В Чите объявят конкурс на должность сити-менеджера
Власть, 22.11.2022
Пока в столице Забайкалья назначат врио руководителя городской администрации
Депутаты Народного Хурала потратят на самих себя более 285 миллионов
Депутаты Народного Хурала потратят на самих себя более 285 миллионов
Власть, 22.11.2022
Они прикупят новые ковровые дорожки, мебель и кондиционеры
В Бурятии прокуратура и УФСИН подписали совместное указание
В Бурятии прокуратура и УФСИН подписали совместное указание
Власть, 22.11.2022
Документы подписали Михаил Филичев и Сергей Кудрявцев
Министр природных ресурсов Бурятии получил прокурорское представление
Министр природных ресурсов Бурятии получил прокурорское представление
Власть, 22.11.2022
В министерстве затянули с ответом на обращение  
Сити-менеджер Читы ушёл в отставку и отправится на спецоперацию
Сити-менеджер Читы ушёл в отставку и отправится на спецоперацию
Власть, 21.11.2022
Александр Сапожников является ветераном боевых действий  
Улан-удэнский депутат: «Дорожный мусор убирают только после нашего приезда»
Улан-удэнский депутат: «Дорожный мусор убирают только после нашего приезда»
Власть, 21.11.2022
В горсовете подвели итоги ремонта дорог по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» в 2022 году
Глава Бурятии и Виталий Мутко договорились о масштабном проекте
Глава Бурятии и Виталий Мутко договорились о масштабном проекте
Власть, 18.11.2022
Ведётся работа над проектами Улан-Удэ и Северобайкальска и по строительству инфраструктуры
Депутат Бурдиков: «На площади Советов вырубки в асфальте два года не закрываются»
Депутат Бурдиков: «На площади Советов вырубки в асфальте два года не закрываются»
Власть, 18.11.2022
Депутаты горсовета просят усилить контроль за ремонтируемыми дорогами
В Улан-Удэ предложили снести бомбоубежище
В Улан-Удэ предложили снести бомбоубежище
Власть, 18.11.2022
Однако депутаты горсовета призвали не торопиться с выводами
«Вам простатит лечить нечем?»: Депутатам Бурятии посоветовали больше общаться с женщинами
«Вам простатит лечить нечем?»: Депутатам Бурятии посоветовали больше общаться с женщинами
Власть, 18.11.2022
А они предложили вместе бороться с лоббизмом и «воинствующим феминизмом»
Бурятию перед выборами в Народный Хурал «нарезали» на 10 лет
Бурятию перед выборами в Народный Хурал «нарезали» на 10 лет
Власть, 18.11.2022
В республике утвердили схему одномандатных избирательных округов
Депутату Хурала Бурятии официально сообщат, «где деньги»
Депутату Хурала Бурятии официально сообщат, «где деньги»
Власть, 17.11.2022
Тумэна Дондокова вторую сессию подряд интересует бюджет, который закладывали на выборы главы республики
В Бурятии с депутатов предложили собрать по 40 тысяч для военнослужащих
В Бурятии с депутатов предложили собрать по 40 тысяч для военнослужащих
Власть, 17.11.2022
Депутатов Хурала призвали пожертвовать деньги участникам СВО

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^