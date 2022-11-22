Александр Сапожников получил в военкомате документы для прохождения службы
Экс-руководитель администрации Читы Александр Сапожников отправился в воинскую часть для прохождения дальнейшей службы и подготовки к участию в спецоперации. 22 ноября он рассказал, что уже получил необходимые документы в военном комиссариате.
- Я нахожусь сейчас в военкомате, получил документы, и уже сейчас убываю в часть. Вольюсь в наши Вооружённые силы Российской Федерации. Хочу, конечно, поблагодарить за тёплые слова, которые я читаю в мессенджерах, - отметил Александр Сапожнков.
Также он обратился к волонтёрам, которые поддерживают военнослужащих, мобилизованных забайкальцев и добровольцев.
- Спасибо вам большое за поддержку. Я горжусь нашими ребятами добровольцами, с которыми мне придётся бок о бок защищать интересы нашей Родины. Я хочу пожелать всем землякам – верьте в нас, и мы приедем только с победой. Хочу, чтобы вы проявили заботу о нашем Забайкальском крае, позаботились о наших жёнах, детях, которые остались здесь, – заявил Александр Сапожников.
Напомним, руководитель администрации Читы Александр Сапожников 21 ноября принял решение принять участие в военной спецоперации в составе забайкальских частей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.
Экс-сити-менеджер Читы отправился на подготовку к участию в СВО
Власть, Фото:
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