Глава села в Забайкалье отправили в отставку по требованию прокуратуры

Его обвиняют в нарушении антикоррупционных требований
В Забайкальском крае главу сельского поселения «Красночикойское» отстранили от должности за нарушение требований законодательства о противодействии коррупции. Об этом сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.
- Установлено, что в 2021–2022 годах глава поселения неоднократно заключал с одним и тем же предпринимателем договоры на выполнение различных работ по благоустройству. Фактически указанные работы выполнялись главой лично либо мужем его родной сестры, которые получали за это вознаграждение, - сообщили в прокуратуре.
Кроме того, для выполнения этих работ глава предоставлял мужу сестры за плату в аренду принадлежащую ему технику.
Как отметили в прокуратуре, эти действия должностного лица нарушают требования антикоррупционного законодательства, поскольку совершены в условиях конфликта интересов в связи с наличием личной заинтересованности в улучшении собственного финансового благополучия, а также материального положения близкого лица.
Также главой поселения выполнялась иная оплачиваемая работа и осуществлялась предпринимательская деятельность, что запрещено законом.
В связи с этим прокуратура Забайкальского края внесла в совет сельского поселения «Красночикойское» представление с требованием об удалении главы поселения в отставку.
По результатам его рассмотрения глава поселения ушёл в отставку досрочно в связи с несоблюдением ограничений и неисполнением обязанностей, предусмотренных федеральным законом «О противодействии коррупции».
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