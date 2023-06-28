28 июня

27 июня

Популярное

Глава села в Забайкалье отправили в отставку по требованию прокуратуры

Глава села в Забайкалье отправили в отставку по требованию прокуратуры
Власть, 
Его обвиняют в нарушении антикоррупционных требований

В Забайкальском крае главу сельского поселения «Красночикойское» отстранили от должности за нарушение требований законодательства о противодействии коррупции. Об этом сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

- Установлено, что в 2021–2022 годах глава поселения неоднократно заключал с одним и тем же предпринимателем договоры на выполнение различных работ по благоустройству. Фактически указанные работы выполнялись главой лично либо мужем его родной сестры, которые получали за это вознаграждение, - сообщили в прокуратуре.

Кроме того, для выполнения этих работ глава предоставлял мужу сестры за плату в аренду принадлежащую ему технику.

Как отметили в прокуратуре, эти действия должностного лица нарушают требования антикоррупционного законодательства, поскольку совершены в условиях конфликта интересов в связи с наличием личной заинтересованности в улучшении собственного финансового благополучия, а также материального положения близкого лица.

Также главой поселения выполнялась иная оплачиваемая работа и осуществлялась предпринимательская деятельность, что запрещено законом.

В связи с этим прокуратура Забайкальского края внесла в совет сельского поселения «Красночикойское» представление с требованием об удалении главы поселения в отставку.

По результатам его рассмотрения глава поселения ушёл в отставку досрочно в связи с несоблюдением ограничений и неисполнением обязанностей, предусмотренных федеральным законом «О противодействии коррупции».
увольнение коррупция

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Глава села в Забайкалье отправили в отставку по требованию прокуратуры
Глава села в Забайкалье отправили в отставку по требованию прокуратуры
Власть, 28.06.2023
Его обвиняют в нарушении антикоррупционных требований
Госдума приняла закон об уголовной ответственности коллекторов
Госдума приняла закон об уголовной ответственности коллекторов
Власть, 28.06.2023
В том числе для нарушителей предусмотрено лишение свободы
Глава Бурятии и посол Белоруссии подписали соглашение о сотрудничестве
Глава Бурятии и посол Белоруссии подписали соглашение о сотрудничестве
Власть, 28.06.2023
Произошло это на полях проходящего в Уфе X форума регионов Белоруссии и России
Назначен замглавы минпрома Бурятии
Назначен замглавы минпрома Бурятии
Власть, 27.06.2023
До этого он трудился в Тарбагатайском районе
Главу Бурятии наградили орденом Александра Невского
Главу Бурятии наградили орденом Александра Невского
Власть, 27.06.2023
За решение социально-экономических задач
В России собираются увеличить МРОТ на 18,5%
В России собираются увеличить МРОТ на 18,5%
Власть, 26.06.2023
В ближайшее время будут представлены поправки
В Забайкалье назначен замминистра гражданского общества
В Забайкалье назначен замминистра гражданского общества
Власть, 26.06.2023
Он будет курировать молодёжную политику
Группа Турчака предложила упростить госзакупки беспилотников
Группа Турчака предложила упростить госзакупки беспилотников
Власть, 26.06.2023
Рабочая группа по вопросам СВО зарегистрировала существенное сокращение обращений по вопросам выплат и предоставления льгот семьям участников спецоперации
Глава Бурятии обратился к бойцам ЧВК «Вагнер»
Глава Бурятии обратился к бойцам ЧВК «Вагнер»
Власть, 24.06.2023
Он призвал их «остаться героями»
В Иркутск приехала делегация Великого государственного хурала Монголии
В Иркутск приехала делегация Великого государственного хурала Монголии
Власть, 23.06.2023
Делегация также приняла участие в церемонии возложения венков воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, и почтила их память
В Бурятии гадают, когда спит Алексей Цыденов
В Бурятии гадают, когда спит Алексей Цыденов
Власть, 23.06.2023
В Telegram заметили, что он уже трое суток обходится без полноценного отдыха
Команда бурятских чиновников отправилась на Донбасс
Команда бурятских чиновников отправилась на Донбасс
Власть, 23.06.2023
По пути туда они навестили лежащих в госпитале бойцов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^