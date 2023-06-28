Глава села в Забайкалье отправили в отставку по требованию прокуратуры

Его обвиняют в нарушении антикоррупционных требований



В Забайкальском крае главу сельского поселения «Красночикойское» отстранили от должности за нарушение требований законодательства о противодействии коррупции. Об этом сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.



- Установлено, что в 2021–2022 годах глава поселения неоднократно заключал с одним и тем же предпринимателем договоры на выполнение различных работ по благоустройству. Фактически указанные работы выполнялись главой лично либо мужем его родной сестры, которые получали за это вознаграждение, - сообщили в прокуратуре.



Кроме того, для выполнения этих работ глава предоставлял мужу сестры за плату в аренду принадлежащую ему технику.



Как отметили в прокуратуре, эти действия должностного лица нарушают требования антикоррупционного законодательства, поскольку совершены в условиях конфликта интересов в связи с наличием личной заинтересованности в улучшении собственного финансового благополучия, а также материального положения близкого лица.



Также главой поселения выполнялась иная оплачиваемая работа и осуществлялась предпринимательская деятельность, что запрещено законом.



В связи с этим прокуратура Забайкальского края внесла в совет сельского поселения «Красночикойское» представление с требованием об удалении главы поселения в отставку.



По результатам его рассмотрения глава поселения ушёл в отставку досрочно в связи с несоблюдением ограничений и неисполнением обязанностей, предусмотренных федеральным законом «О противодействии коррупции».

