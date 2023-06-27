До этого он трудился в Тарбагатайском районе
Назначен замминистра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии. Пост получил 40-летний Андрей Гнеушев, который до этого трудился в администрации Тарбагатайского района.
В министерстве он возглавил комитет торговли. Основными направлениями деятельности Андрея Анатольевича будут: осуществление государственной политики в области розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг; мониторинг и анализ потребительского рынка; лицензирование розничной продажи алкогольной продукции и другие вопросы.
Андрей Гнеушев родился 11 февраля 1983 года в селе Верхний Мангиртуй Бичурского района. В 2005 году окончил Бурятскую государственную сельскохозяйственную академию по направлению подготовки «Экономика и управление на предприятии АПК», получив квалификацию «экономист-менеджер».
Начинал трудовую деятельность в администрации Бичурского района с должности главного специалиста отдела сельского хозяйства.
С 2010 по 2020 годы работал в министерстве экономики Бурятии, пройдя путь от главного специалиста до заместителя председателя комитета инвестиций – начальника отдела инфраструктуры инвестиций.
В 2021 году занял должность руководителя отдела экономики и труда в ООО «Смит Инвест».
С 2021 года начал работать начальником отдела земельных и имущественных отношений в администрации Тарбагатайского района. Затем был назначен первым заместителем руководителя администрации Тарбагатайского района – председателем комитета по развитию инфраструктуры.
27 июня назначен на пост заместителя министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии - председателя комитета торговли.
Женат, имеет троих детей.
Прежде пост, на который назначен Гнеушев, занимал Алексей Оловянников. В министерстве он трудился долгое время, с 2012 года, а должность покинул в марте 2023-го.
Назначен замглавы минпрома Бурятии
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