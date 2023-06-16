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Губернатор Забайкалья Александр Осипов завёл себе личный телеграм-канал

Губернатор Забайкалья Александр Осипов завёл себе личный телеграм-канал
Власть,  Фото:скриншот

У него уже 410 подписчиков

«Свершилось: Александр Осипов завёл телеграм-канал», - сообщил ТК Генерал-губернатор ДВ, публикуя очередной рейтинг страниц губернаторов ДФО в «Телеграм». Генерал-губернатор ДВ пообещал, что в следующем рейтинге уже будет 11 человек – именно столько глав регионов (и собственно регионов) в Дальневосточном федеральном округе РФ.

У главы Забайкальского Александра Осипова уже 410 подписчиков. Однако проверить, ведёт ли он свой личный телеграм-канал сам, пока не представляется возможным. На первом же размещённом видеоселфи с полей Петербургского международного  экономического форума он напрямую о факте создания личного канала не говорит.  

Интересно, что долгое время в «Телеграм» уже работает канал «Александр Осипов / Губернатор Забайкальского края». У него 617 читателей. Но он просто даёт ссылки на новости официального портала администрации края.

Телеграм-канал главы Бурятии Алексея Цыденова занимает в июне седьмое место среди каналов руководителей регионов ДФО. У него на 16 июня 10606 подписчиков. О доверии читателей к личному каналу Цыденова, кстати, говорит тот факт, что официальный канал Правительство Бурятии (buryatiaofficial) пока насчитывает всего 3333 подписчика.

Лидеры в ДФО: Олег Кожемяко (Приморский край, 36700 подписчиков), Валерий Лимаренко (Сахалинская область, 20800), Василий Осипов (Амурская область, 19100).

На последнем месте глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн - 2500 подписчиков.

Справка:

Государственные органы, органы местного самоуправления, подведомственные организации и суды обязаны были создать и вести свои официальные аккаунты в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» с 1 декабря 2022 года. Изменения о такой обязанности в закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» с подачи депутата Госдумы Александра Хинштейна внесли в июле 2022 года.

Но о личных страницах тех же губернаторов или мэров (тем более о телеграм-каналах) в законах или подзаконных актах речи не идет. То есть принудить глав регионов, законодательных органов, региональных министров, руководителей городов и посёлков что-то постить в личных профилях пока не пытаются. Впрочем, многие этим, включая Бурятию, уже и так активно занимаются.
Осипов телеграм-каналы ДФО интернет соцсети

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