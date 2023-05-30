Осенью республиканский парламент ждёт обновление
Народный Хурал, состоящий из 66 депутатов – 33 «списочников» и 33 одномандатников – «обновится» уже этой осенью. Выборы состоятся в единый день голосования – 10 сентября.
А в следующий четверг, 8 июня, республиканский парламент соберётся на внеочередную сессию, на которой дату голосования утвердят официально – согласно статье № 86 Конституции Бурятии. Такое решение приняли на недавнем заседании совета НХ. Нынешний его состав избрали 9 сентября 2018-го и срок его полномочий истекает через пять лет.
Согласно пункту 7 статьи 10 федерального закона № 67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12 июня 2002 года, решение о назначении выборов в заксобрание региона должны принять не ранее, чем за 100 и не позднее, чем 90 дней до даты голосования.
- Соответственно очередные выборы депутатов Народного Хурала седьмого созыва должны быть назначены не ранее 1-го и не позднее 11-го июня 2023 года. Совет вправе созвать внеочередную сессию, – пояснила вице-спикер республиканского парламента Татьяна Мантатова.
В повестке предстоящего пленарного заседания будет лишь один вопрос.
В Бурятии из-за выборов в Народный Хурал созовут внеочередную сессию
Власть, Фото:
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