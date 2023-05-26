Главу северного района Бурятии пожурили за плохую работу

Чиновники затянули с ответом на жалобу местной жительницы







Жительница муйского посёлка Таксимо пожаловалась в районную администрацию на ресурсоснабжающую организацию. Как выяснилось, она не проводила работы по устранению порыва на сетях водоснабжения в доме, где проживает женщина. Сельчанка направила обращение по этому поводу через систему ГИС ЖКХ, на которое местные власти обязаны дать содержательный ответ в установленные сроки.Однако никакой реакции не последовало. Тогда в ситуацию вмешался Госстройжилнадзор. Проверка показала, что с ответом власти затянули на 36 дней. На виновных составили протокол об административном правонарушении и направили его в суд.Сначала там хотели назначить штраф, но поскольку подобное нарушение допустили впервые, ответственному лицу – глава Муйского района – сделали предупреждение за плохую работу в ГИС ЖКХ.Эта система устроена таким образом, что просроченные обращения автоматически направляются в надзорный орган. Так в Госстройжилнадзоре и узнали о нарушении.- Всё больше людей регистрируются в ГИС ЖКХ и хотят пользоваться её возможностями. Пренебрегать ответственностью в части ответов на обращения недопустимо – система сама выявляет нарушения. Чтобы избежать штрафов, ответственным лицам нужно правильно организовать работу и оперативно исправлять ошибки, – подчеркнул зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.