Главу северного района Бурятии пожурили за плохую работу

Чиновники затянули с ответом на жалобу местной жительницы
Жительница муйского посёлка Таксимо пожаловалась в районную администрацию на ресурсоснабжающую организацию. Как выяснилось, она не проводила работы по устранению порыва на сетях водоснабжения в доме, где проживает женщина. Сельчанка направила обращение по этому поводу через систему ГИС ЖКХ, на которое местные власти обязаны дать содержательный ответ в установленные сроки.
Однако никакой реакции не последовало. Тогда в ситуацию вмешался Госстройжилнадзор. Проверка показала, что с ответом власти затянули на 36 дней. На виновных составили протокол об административном правонарушении и направили его в суд.
Сначала там хотели назначить штраф, но поскольку подобное нарушение допустили впервые, ответственному лицу – глава Муйского района – сделали предупреждение за плохую работу в ГИС ЖКХ.
Эта система устроена таким образом, что просроченные обращения автоматически направляются в надзорный орган. Так в Госстройжилнадзоре и узнали о нарушении.
- Всё больше людей регистрируются в ГИС ЖКХ и хотят пользоваться её возможностями. Пренебрегать ответственностью в части ответов на обращения недопустимо – система сама выявляет нарушения. Чтобы избежать штрафов, ответственным лицам нужно правильно организовать работу и оперативно исправлять ошибки, – подчеркнул зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.
Чиновники затянули с ответом на жалобу местной жительницы
Алексей Кампф несколько лет занимал пост замглавы МВД по Бурятии
В крае появится Могочинский муниципальный округ
Местные жители боялись закрытия противотуберкулёзного диспансера
Прокуратура проверила места, где сбивали пешеходов
Планируется открытие новых объектов и осмотр планируемых к реконструкции зданий
Бурятия выбилась в лидеры по стране по числу проголосовавших. «Единая Россия» идёт на выборы в Народный Хурал под лозунгом «Время надёжных»
Его назначил Генеральный прокурор
От Бурятии зачислено три человека
Произошло это из-за ситуации с ночным пожаром
Местные жители построили дома здесь более десяти лет назад
Михаил Филичев провёл приём граждан в доме-интернате для престарелых и инвалидов
Местные чиновники не разместили информацию в системе ГИС ЖКХ
В большом интервью мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков рассказал «Байкал-Daily» об уникальности города, изменении градостроительной политики в столице Бурятии, политической воле, взаимоотношениях с ТГК-14 и многом другом
«Всем быть такими бодрыми в 88 лет!» - поделился Алексей Цыденов