Глава Бурятии выехал в Прибайкальский район

Планируется открытие новых объектов и осмотр планируемых к реконструкции зданий



Сегодня, 25 мая, глава Бурятии Алексей Цыденов отправился с рабочей поездкой в Прибайкальский район. Планируется открытие новых объектов, осмотр планируемых к реконструкции зданий, а также встреча с населением, сообщили в пресс-службе правительства республики.



На левобережной части района в селе Ильинка откроется для массового посещения физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Глава Бурятии посетит республиканский клинический противотуберкулезный диспансер имени Дугаровой, где обсудит с руководством района и учреждения реконструкцию здания. Также в Ильинке состоится встреча с волонтёрами и активом населения.



В селе Гремячинск глава республики проинспектирует благоустройство парка по программе «1000 дворов».



В селе Турунтаево Алексей Цыденов проведёт рабочее совещании по вопросам развития района и исполнение поручений по итогам прошлым визитов.



