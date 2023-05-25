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Глава Бурятии выехал в Прибайкальский район

Глава Бурятии выехал в Прибайкальский район
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Планируется открытие новых объектов и осмотр планируемых к реконструкции зданий

Сегодня, 25 мая, глава Бурятии Алексей Цыденов отправился с рабочей поездкой в Прибайкальский район. Планируется открытие новых объектов, осмотр планируемых к реконструкции зданий, а также встреча с населением, сообщили в пресс-службе правительства республики.

На левобережной части района в селе Ильинка откроется для массового посещения физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Глава Бурятии посетит республиканский клинический противотуберкулезный диспансер имени Дугаровой, где обсудит с руководством района и учреждения реконструкцию здания. Также в Ильинке состоится встреча с волонтёрами и активом населения.

В селе Гремячинск глава республики проинспектирует благоустройство парка по программе «1000 дворов».

В селе Турунтаево Алексей Цыденов проведёт рабочее совещании по вопросам развития района и исполнение поручений по итогам прошлым визитов.

глава Бурятии Алексей Цыденов Прибайкальский район

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