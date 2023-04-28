Это было вскрыто в ходе прокурорской проверки
Прокуратура уличила глав пяти сельских поселений в Прибайкальском районе Бурятии в предоставлении неполных и недостоверных сведений о доходах.
- Вопреки федеральному закону «О противодействии коррупции», главы пяти сельских поселений района при предоставлении сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2021 год отразили неполные или недостоверные информации. Муниципальные служащие не указали все данные об имеющихся счетах в банках и иных кредитных организациях, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Прокурор района внёс представления в советы депутатов сельских поселений. Представления удовлетворены. Главы сёл привлечены к дисциплинарной ответственности.
В Бурятии главы пяти сёл представили неполные декларации о доходах
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